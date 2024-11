Do zatrzymania Oscara Sancheza Gila doszło w ubiegłą środę. Sprawa odbiła się w Hiszpanii dużym echem - funkcjonariusz jeszcze do niedawna dowodził bowiem wydziałem policji w Madrycie zajmującym się zwalczaniem oszustw i walką z praniem pieniędzy. Jak przypomina "El Mundo", w przeszłości działał też w jednostce zajmującej się walką z handlem narkotykami. Teraz sam jest podejrzany o pranie brudnych pieniędzy i handel narkotykami. Postawiono mu również zarzuty korupcji i członkostwa w organizacji przestępczej. Takie same zarzuty usłyszała partnerka Sancheza Gila, również policjantka.