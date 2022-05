Wybuch w fabryce biodiesla w Hiszpanii. Z pobliskiego terenu ewakuowano 250 dzieci

Co najmniej dwie osoby zginęły po eksplozji w hiszpańskiej fabryce biodiesla w północno-wschodnim regionie La Rioja. Ewakuowana z pobliskiego rezerwatu została grupa 250 dzieci. Burmistrz miasta podała, że sytuacja jest pod kontrolą.

Zgłoszenie o eksplozji w zakładach w Calahorra służby otrzymały około godziny 12.55. Nie jest jasne, co ją spowodowało. Lokalna telewizja pokazała nagranie przedstawiające gęste kłęby czarnego dymu unoszące się nad zakładami. Rada miasta zwróciła się do mieszkańców z prośbą o "opuszczenie terenów przemysłowych ze względu na ryzyko wybuchu". W wyniku eksplozji zginęły co najmniej dwie osoby.