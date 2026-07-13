Samochód wjechał w wejście do stacji metra w Madrycie. Są ranni
Do zdarzenia doszło w północnej części Madrytu. Według służb ratunkowych, cytowanych przez agencję Reuters, kierowca jednego z samochodów stracił panowanie nad pojazdem po zderzeniu z innym autem.
Samochód uderzył następnie w schody prowadzące do stacji metra Begona.
Jedna osoba w stanie ciężkim
W aucie znajdowały się dwie osoby - kobieta i mężczyzna w wieku około 40 lat. Mężczyzna doznał niegroźnych obrażeń, kobieta natomiast została poważnie ranna - ma między innymi liczne złamania. Jej stan określany jest jako ciężki.
Służby ratunkowe podniosły samochód ze schodów przy użyciu dźwigu.
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Źródło: Reuters, El mundo