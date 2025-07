Turyści na Ibizie Źródło: Reuters

Hotel i klub muzyczny Ibiza Rocks słynie z połączenia wypoczynku przy plaży z wydarzeniami muzycznymi. Znajduje się w miejscowości Sant Antoni de Portmany na zachodnim wybrzeżu Ibizy. Z okazji obchodzonego w tym roku 20-lecia istnienia hotel, w którym występował w przeszłości m.in. piosenkarz Craig David, zaplanował szereg imprez.

W poniedziałek ośrodek przekazał, że "głęboko wstrząśnięty i zdruzgotany" śmiercią 19-letniego Gary'ego Kelly i 26-letniego Evana Thomsona, zdecydował się odwołać zaplanowane wydarzenia ze względu na "powagę sytuacji i szacunek" dla zmarłych. "Bezpieczeństwo i dobre samopoczucie naszych gości było i zawsze będzie naszym najwyższym priorytetem" - czytamy w komunikacie, który cytuje portal BBC. Ośrodek nie sprecyzował, ile wydarzeń odwołuje.

Śmierć turystów na Ibizie

Gary Kelly zmarł wczesnym rankiem w poniedziałek po tym, jak spadł z balkonu w Ibiza Rocks - przekazał brytyjski publiczny nadawca, powołując się na hiszpańską Straż Obywatelską (Guardia Civil). Ta wskazała, że śmierć 19-letniego Brytyjczyka była nieszczęśliwym wypadkiem. Rzecznik brytyjskiego MSZ poinformował, że władze wspierają rodzinę zmarłego i są w kontakcie z miejscowymi władzami.

Evan Thomson zmarł dwa tygodnie wcześniej na terenie tego samego ośrodka po "upadku z dużej wysokości" - podał portal Sky News. Matka 26-latka przekazała w mediach społecznościowych, że był on na wakacjach z przyjaciółmi. "Z wielkim żalem informuję, że na początku tego tygodnia mój syn Evan uległ tragicznemu wypadkowi podczas wakacji z przyjaciółmi i zmarł" - przekazała we wpisie. "Wszyscy jesteśmy załamani" - dodała.

Ibiza Rocks w Sant Antoni de Portmany z lotu ptaka Źródło: Shutterstock

Ibiza należy do grona najpopularniejszych celów wśród turystów, którzy kierują się do Hiszpanii. W zeszłym roku wyspę o powierzchni porównywalnej do powierzchni Warszawy odwiedziło 4,5 mln osób. Najwięcej osób - ponad 920 tys. - przybyło na Ibizę z Wielkiej Brytanii, wskazywał portal La Voz de Ibiza.