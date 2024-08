Indie są gotowe do wniesienia "proaktywnego wkładu" w celu zakończenia wojny w Ukrainie - oznajmił w Kijowie Narendra Modi. Szef indyjskiego rządu przybył w piątek rano z jednodniową wizytą do stolicy ukraińskiej, gdzie został powitany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego. To pierwsza podróż premiera Indii do Ukrainy od czasu uzyskania przez nią niepodległości w 1991 roku.

Narendra Modi powtórzył w Kijowie dotychczasowe stanowisko władz Indii, że konflikt zbrojny może zostać rozwiązany jedynie poprzez dialog i dyplomację, a Delhi jest gotowe aktywnie przyczynić się do wysiłków na rzecz pokoju. - Jedynym sposobem na rozwiązanie problemów jest dialog i dyplomacja, dlatego, nie tracąc więcej czasu, powinniśmy podążać w tym kierunku. Obie strony (Ukraina i Rosja) będą musiały wspólnie usiąść i poszukać sposobów na wyjście z tego kryzysu - oznajmił premier Indii.

- Trzymaliśmy się z dala od wojny (...), ale to nigdy nie oznaczało, że byliśmy tylko obojętnymi obserwatorami. Nigdy nie byliśmy neutralni i od pierwszego dnia mieliśmy swoją stronę - naszą stroną był pokój. Kiedy zatem przybyłem do Ukrainy, przybyłem z przesłaniem pokoju - oświadczył Modi.

- I chcę powiedzieć wam i całemu światu, że takie jest nasze przekonanie i nasze zobowiązanie, i mówimy to bardzo głośno i wyraźnie - że popieramy poszanowanie suwerenności i integralności terytorialnej (Ukrainy). Ma to dla nas ogromne znaczenie - dodał szef indyjskiego rządu.

Przyjęcie umów i wspólne oświadczenie

Podczas wizyty Modiego w Kijowie uzgodniono przyjęcie umów o współpracy między Ukrainą a Indiami w sferach medycznej, rolniczej, humanitarnej i kulturalnej. - Dzisiaj uzgodniliśmy (treść) czterech dokumentów, (będących efektem) tej historycznej wizyty premiera Modiego - przekazał z kolei prezydent Wołodymyr Zełenski.

Według głowy państwa przygotowano również wspólne oświadczenie dotyczące "budowy strategicznego partnerstwa między (oboma) krajami, dwustronnego handlu i współpracy wojskowo-technicznej.

- Kwestia zakończenia wojny i sprawiedliwego pokoju jest priorytetem dla Ukrainy. Niedawno odbył się pierwszy inauguracyjny Szczyt Pokoju. Chcę podziękować Indiom za obecność na tym szczycie - oznajmił prezydent. Podziękował również Modiemu za wsparcie Indii dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy, a także za pomoc humanitarną udzielaną Kijowowi.

Przed wizytą w Kijowie Modi zapowiedział, że podczas spotkania z Zełenskim podzieli się pomysłami na pokojowe rozwiązanie wojny z Rosją. Indyjska dyplomacja określiła jego wizytę w stolicy Ukrainy jako "przełomową i historyczną".

Podróż specjalnym pociągiem

Jak informowała wcześniej indyjska agencja PTI, Modi przybył do Kijowa z Polski specjalnym pociągiem "Rail Force One". Podróż trwała około 10 godzin.

Premier Indii zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie ze spotkania z indyjską społecznością w Ukrainie.

Jest to pierwsza podróż premiera Indii do Ukrainy od czasu uzyskania przez to państwo niepodległości w 1991 roku. Obydwa kraje nawiązały stosunki dyplomatyczne w 1992 roku.

Modi: Indie popierają dialog i dyplomację

Po czwartkowym spotkaniu z premierem Donaldem Tuskiem w Warszawie indyjski premier powiedział, że trwające konflikty w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie budzą "głębokie zaniepokojenie".

- Indie są głęboko przekonane, że żadnego problemu nie da się rozwiązać na polu walki. (...) Popieramy dialog i dyplomację na rzecz szybkiego przywrócenia pokoju i stabilności. W tym celu Indie, wraz z zaprzyjaźnionymi krajami, są gotowe udzielić wszelkiego możliwego wsparcia – oświadczył Modi w Warszawie.

Najpierw Putin, teraz Zełenski

Spotkanie szefa indyjskiego rządu z Zełenskim odbywa się zaledwie kilka tygodni po rozmowach Modiego z Władimirem Putinem w Moskwie.

Modi spotkał się z prezydentem Rosji w pierwszej połowie lipca - w dniu, gdy rosyjska rakieta uderzyła w szpital dziecięcy Ochmatdyt w Kijowie. W stolicy Ukrainy zginęło wtedy ponad 30 osób, w tym dzieci. Zełenski ocenił wówczas, że wizyta Modiego w Moskwie w takim dniu i uściski z Putinem są "wielkim rozczarowaniem i ogromnym ciosem dla wysiłków na rzecz pokoju". Wcześniej w czerwcu Modi przeprowadził rozmowy z Zełenskim na marginesie szczytu G7 we włoskiej Apulii. Wówczas przekazał prezydentowi Ukrainy, że "Indie zrobią wszystko, co w ich mocy, aby wesprzeć pokojowe rozwiązanie konfliktu na Ukrainie". Dodał, że Indie wierzą w "podejście skoncentrowane na człowieku" jako sposób rozwiązania konfliktu w Ukrainie. Podczas tamtego spotkania prezydent Ukrainy zaprosił premiera Indii do odwiedzenia Kijowa.

