"Byłem dumny, służąc królowej i krajowi". Harry i Meghan powoli żegnają się z książęcymi obowiązkami

Harry w zeszłym tygodniu jako pierwszy powrócił z Kanady do Wielkiej Brytanii i wziął udział w konferencji na temat zrównoważonej turystyki oraz nagrał na potrzeby charytatywne piosenkę wraz z Jonem Bon Jovim , ale Meghan dołączyła do niego dopiero w tym tygodniu.

Ostatnie oficjalne wydarzenia pary książęcej

Pomimo obfitego deszczu przed Mansion House, siedzibą lorda majora Londynu, gdzie odbyła się uroczystość, zgromadził się spory tłum widzów, którzy chcieli zobaczyć parę książęcą. Oprócz wręczenia samych nagród Harry i Meghan spotkali się z nominowanymi do nagrody, zaś książę wygłosił też krótką okolicznościową przemowę.

Powiedział, jako były wojskowy, że był "dumny, służąc królowej i krajowi". - Jest to coś, z czego wszyscy jesteśmy dumni i to się nigdy nie zmieni. Służąc raz, służymy zawsze! - podkreślił. Zwracając się do brytyjskich żołnierzy i żołnierek, książę Harry powiedział, że jest szczęśliwy, mogąc uważać się za jednego z nich i głęboko dumny, że mógł służyć u ich boku.