Hamas zaatakował Izrael. Relacje Polaków, jest komunikat polskiej ambasady

Zbudziły nas dzisiaj rano syreny. Ja myślałam w ogóle, że to jest jakiś samochód, alarm samochodu. I w końcu zrozumieliśmy co to jest. Musieliśmy budzić dzieci i biec do schronu - mówiła na antenie TVN24 dziennikarka przebywająca w Jerozolimie Karolina van Ede-Tzenvirt po ataku Hamasu na Izrael. Z redakcją Kontakt 24 skontaktowali się rodzice Polaków przebywających w tym kraju. Komunikat w tej sprawie wydała ambasada Polski w Izraelu.

Ok. godz. 6.30 czasu miejscowego (5.30 w Polsce) rozpoczął się atak Hamasu na Izrael. Bojownicy przeniknęli do wielu miast na południu kraju. Izrael został również zaatakowany tysiącami rakiet. Są doniesienia o wielu zabitych i rannych po obu stronach.

Na Kontakt 24 otrzymaliśmy relacje od rodziców Polaków przebywających w Izraelu.

Atak na Izrael Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Izrael, Aszkelon po ataku rakietowym | AMIR COHEN / Reuters / Forum Atak rakietowy na Izrael | IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters / Forum Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Atak na Izrael | EPA/PAP Izrael, Aszkelon po ataku rakietowym | AMIR COHEN / Reuters / Forum Atak rakietowy na Izrael | IBRAHEEM ABU MUSTAFA / Reuters / Forum Atak na Izrael | EPA/PAP

Van Ede-Tzenvirt: musieliśmy budzić dzieci i biec do schronu

Gościnią TVN24 była mieszkająca w Jerozolimie dziennikarka polskojęzycznego pisma "Kalejdoskop", Karolina van Ede-Tzenvirt. Została spytana o to, czy ataki rakietowe Hamasu sięgnęły także miasta, w którym mieszka. - Sięgnęły, to znaczy ja mieszkam w Jerozolimie i u nas tak naprawdę jest w miarę zawsze bezpiecznie. Z tego powodu, że jest to Jerozolima, gdzie mieszka bardzo dużo Arabów i są muzułmańskie święte miejsca. I ja jeszcze mam o tyle dobrą sytuację, jeśli można w tej chwili powiedzieć o jakiejkolwiek sytuacji, że jest dobra - mówiła.

- Mieszkam blisko ambasady amerykańskiej, więc to też jest troszeczkę taki pączek w maśle tutaj dookoła nas. Natomiast po prostu zbudziły nas dzisiaj rano syreny. Ja myślałam w ogóle, że to jest jakiś samochód, alarm samochodu. I w końcu zrozumieliśmy co to jest. Musieliśmy budzić dzieci i biec do schronu. Wszystkie domy w Izraelu mają schrony. I później słyszeliśmy wybuchy - kontynuowała.

- To są wybuchy rakiet niespadających. Na szczęście tylko rakiet, które są po prostu likwidowane w powietrzu przez system obrony przeciwrakietowej. I on nie dopuszcza do tego, żeby one spadły. Oczywiście czasem się tak zdarza i rzeczywiście spadły, ale to jest bardziej daleko ode mnie na szczęście - dodała.

Izrael. Rakieta wystrzelona przez Hamas ze Strefy Gazy MOHAMMED SABER/EPA

- Jesteśmy w miarę bezpieczni, ale jednak jesteśmy w kompletnym szoku. Nie spodziewaliśmy się czegoś takiego. Zresztą słyszę, co mówią reporterzy i u państwa, że jest to też kompletna niespodzianka. I tak samo jest to niespodzianka niestety dla wojska, co jest dla nas bardzo smutne, że mamy przecież znaną na całym świecie armię i taki system obronny i wywiadowczy. I tak naprawdę zaskoczono nas kompletnie - powiedziała dziennikarka.

Karola van Ede-Tzenvirt zwróciła uwagę na symboliczną datę ataku. - Dzisiaj jest 50. rocznica wojny Jom Kippur (ataku Egiptu i Syrii na Izrael - red.). I z pewnością jest to jednym z powodów, że to akurat dzisiaj się stało. I jesteśmy naprawdę w szoku - stwierdziła.

"Zatrzymali się w prywatnej kwaterze, obok której spadła rakieta"

Do redakcji Kontakt 24 zadzwonił pan Bartosz z powiatu chełmskiego w województwie lubelskim i przekazał, że jego córka wraz z innymi siedmioma uczniami szkoły muzycznej czekają na lotnisku w Tel Awiwie na powrót do Polski. - Córka poleciała ze szkołą muzyczną do Izraela. W grupie jest ośmiu uczniów w wieku 13-18 lat i dwóch opiekunów. Dziś mieli wracać. O 10:50 miał być lot do Warszawy, ale go odwołano. Kontaktowałem się z opiekunami i ambasadą, niestety nie uzyskałem żadnych konkretnych informacji. Nie wiem, ile jeszcze będą czekać na lotnisku - powiedział.

Czytaj również: Zabici Izaelczycy na ulicach Sederot. Doniesienia o zakładnikach wywożonych przez Hamas i Islamski Dżihad

Z Kontakt 24 skontaktował się także pan Krzysztof, którego syn przebywa w Tel Awiwie ze swoją partnerką. Pan Krzysztof przekazał, że jego syn chciał skrócić swój pobyt w Izraelu w związku z atakiem Hamasu. Miał dziś wracać samolotem na lotnisko w Katowicach, ale lot odwołano. - Syn i jego partnerka polecieli do Tel Awiwu w środę, mieli tam zostać na dziesięć dni. Zatrzymali się w prywatnej kwaterze, obok której spadła rakieta. Udało im się kupić bilety do Katowic, mieli wylecieć o 20, w Polsce mieli być o 22:50, ale lot odwołano - powiedział. Pan Krzysztof przyznał, że kontakt z synem jest utrudniony.

Atak rakietowy na Izrael Reuters

Komunikat ambasady Polski w Izraelu

Na adres mailowy rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych redakcja Kontakt24 wysłała pytania dotyczące podjętych kroków w celu pomocy Polakom, którzy mają problem z opuszczeniem Izraela. Pytania zostały wysłane także smsem na numer komórkowy rzecznika, Łukasza Jasiny. Otrzymaliśmy odpowiedź (sms): "Polskie służby dyplomatyczne i konsularne pracują nad sytuacją. By nie siać paniki będziemy komunikować sprawy w momencie ich realizacji. Zachęcamy tych, którzy nie dadzą rady się dodzwonić do sprawdzania konta ambasady w portalu x" - napisał Łukasz Jasina.

Rzecznik MSZ przekazał później, że na terenie Izraela przebywa aktualnie około 400 polskich obywateli. Nie udzielił odpowiedzi na pytanie, ilu z nich próbuje wrócić do kraju.

Czytaj również: Atak na Izrael. Przewoźnicy odwołują loty

Ambasada Polski w Izraelu wystosowała następujący komunikat na portalu X (dawniej Twitter). "Osobom przebywającym w Izraelu bezwzględnie zalecamy pozostawanie -co najmniej do jutra- w bezpiecznych miejscach zakwaterowania. Odradzamy podejmowania wszelkich podróży po kraju. Port Lotniczy Ben Gurion działa, ale wiele lotów zostało odwołanych" - napisano.

"Należy bezwzględnie zadbać o swoje bezpieczeństwo, a po odwołaniu alertu sprawdzić dostępność połączeń lotniczych" - dodano.

Rozwiń

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:ks / prpb

Źródło: TVN24, tvn24.pl, Kontakt 24