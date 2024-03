Jimmi "Barbecue" Cherizier - kto to

Najpotężniejszy przywódca gangów

Policyjna przeszłość zupełnie nie przeszkodziła wówczas Jimmiemu Cherizierowi w osiągnięciu przywódczej roli w świecie przestępczym. W 2020 roku "Barbecue" ogłosił powstanie w Port-au-Prince koalicji gangów. Nazwano ją Rewolucyjnymi Siłami Rodziny G9 i jej Sojuszników, w skrócie: G9. Pod jego rządami koalicja ta zyskała międzynarodową "sławę", doprowadzając m.in. do kilkutygodniowej blokady dostaw paliwa do kraju w 2022 roku, na której cierpieli głównie zwykli mieszkańcy.

Twierdzenia te ciężko jednak pogodzić z faktem, że działalność Cheriziera doprowadziła do setek niewinnych ofiar oraz blokowania dostaw najbardziej podstawowych produktów codziennego użytku. Ramsay, który wielokrotnie rozmawiał z "Barbecue" podkreśla, że nie należy mieć wątpliwości, że tak naprawdę jest on zwykłym gangsterem.

Morderstwo prezydenta Haiti

Haiti jeszcze bardziej pogrążyło się chaosie po morderstwie prezydenta kraju Jovenela Moise w 2021 roku . Jimmi Cherizier wzniecał wówczas protesty społeczne, oskarżając liderów opozycji i policję o uknucie tego zabójstwa. Okoliczności zamachu na prezydenta do tej pory nie zostały w pełni wyjaśnione, a oskarżenia o spiskowanie stawiane były m.in. żonie prezydenta Martine Moise oraz nowemu premierowi Arielowi Henry'emu . Od lat obserwatorzy sytuacji na pogrążonej w kryzysie Haiti podkreślali, że istnieją trudne do ustalenia związki pomiędzy lokalnymi władzami oraz przywódcami gangów.

Tymczasem według danych ONZ, jak dotąd to właśnie w wyniku przemocy ze strony ganów tylko w 2023 roku zginęło 4789 osób, 1698 zostało rannych, a dwa i pół tysiąca uprowadzonych. - Sięgnęliśmy po broń, by zmienić warunki życia tych, którzy mają mniej szczęścia w slumsach - tłumaczy "Barbecue". - Mówiliśmy, że chcemy zmienić ich życie, nie używamy broni do porywania ludzi - argumentuje w rozmowie z dziennikarzem Sky News, co jednak niezbyt znajduje potwierdzenie w rzeczywistości.