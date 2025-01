Gwiazdor muzyki pop skazany na śmierć

Irański sąd skazał gwiazdę muzyki pop Amira Hosseina Maghsoudloo na karę śmierci za bluźnierstwo - informują media. Kontrowersyjny muzyk, znany pod pseudonimem Tataloo, mieszkał w Turcji, jednak w 2023 roku został na wniosek Teheranu zatrzymany i sprowadzony do ojczyzny. Irański wymiar sprawiedliwości odniósł się do tych informacji stwierdzając, że wobec 37-latka "nie zapadł jeszcze ostateczny wyrok".

Amir Hossein Maghsoudloo, znany pod pseudonimem artystycznym Tataloo, został skazany w Iranie na śmierć za bluźnierstwo - w niedzielę poinformowały lokalne, a następnie światowe media. Był to proces odwoławczy irańskiego gwiazdora muzyki pop. W pierwszej instancji muzyk został skazany na karę pięciu lat pozbawienia wolności, jednak po apelacji prokuratury "został skazany na śmierć za znieważenie proroka", co odnosiło się do proroka islamu Mahometa - podaje irańska gazet "Etemad", cytowana przez brytyjski "Guardian".