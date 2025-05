Gujana Francuska na nagraniach archiwalnych Źródło: Reuters Archive

Francja wybuduje więzienie o zaostrzonym rygorze w środku dżungli w Gujanie Francuskiej - poinformował minister sprawiedliwości Gérald Darmanin. Obiekt może być gotowy w ciągu trzech lat i ma pomieścić maksymalnie 500 osadzonych.

Kluczowe fakty: Do zakładu karnego w Gujanie Francuskiej mają trafiać przestępcy narkotykowi i radykalni islamiści.

Nowy zakład karny ma powstać w odizolowanym miejscu, głęboko w dżungli.

Minister sprawiedliwości Francji Gérald Darmanin przebywał w weekend z wizytą we francuskim terytorium zależnym, Gujanie Francuskiej. W niedzielę poinformował, że Paryż planuje wybudować więzienie o zaostrzonym rygorze w regionie Saint-Laurent-du-Maroni, przy granicy z Surinamem. Jak zauważa BBC, obiekt ma powstać w odizolowanym miejscu, głęboko w dżungli, w lesie deszczowym Amazonii.

Więzienie w dżungli pomieści 500 osadzonych

Minister Darmanin przekazał, że do obiektu będą trafiać przestępcy narkotykowi i radykalni islamiści. Więzienie ma docelowo pomieścić maksymalnie 500 więźniów, znajdzie się w nim także osobna przestrzeń dla najbardziej niebezpiecznych przestępców. Jego budowa ma kosztować 400 mln euro i może zostać otwarte już w 2028 roku.

Zakład karny ma pomóc rozładować przeludnienie innych więzień w Gujanie Francuskiej. Minister zauważył, że obecnie niektórzy "ekstremalnie niebezpieczni" więźniowie nie są przetrzymywani w wystarczająco bezpiecznych warunkach, zarówno w Gujanie, jak i niektórych innych francuskich terytoriach zależnych. Ma także stanowić odpowiedź na rosnące zagrożenie handlem narkotykami na tym terytorium.

Darmanin zwrócił uwagę, że Gujana jest ważnym punktem na szlaku przemytu kokainy do Europy. - Obywatele w terytoriach zależnych muszą otrzymywać taki sam poziom bezpieczeństwa jak ci we Francji kontynentalnej - podkreślił. Francuska stacja BFMTV zauważa, że wojny gangów doprowadziły do tego, że wskaźnik zabójstw w Gujanie Francuskiej wynosi 18,4 na 100 tys. mieszkańców, podczas gdy we Francji kontynentalnej 1,2.

W wywiadzie dla francuskiej gazety "Le Journal du Dimanche" minister doprecyzował, że nowe więzienie będzie podlegać "niezwykle surowemu reżimowi karnemu", po to, by odizolować od społeczeństwa najbardziej niebezpiecznych handlarzy narkotyków. Będzie wykorzystywane do zatrzymywania osób "na początku narkotykowego szlaku".