Otworzyli szklany most

W gruzińskim regionie Calka otwarto wyjątkowy most dla pieszych nad kanionem Dashbashi. Ma 240 metrów długości, a diamentowa konstrukcja pośrodku mostu pełni funkcje tarasu widokowego i zarazem kawiarni. Na żądnych wrażeń turystów czeka nawet rowerowa tyrolka.

Most otwarto we wtorek. W inauguracji uczestniczył osobiście premier Gruzji Irakli Garibaszwili. Konstrukcja zawisła nad kanionem Dashbashi położonym około dwóch godzin jazdy od Tbilisi. Most znajduje się 280 metrów nad ziemią, oferując zapierające dech w piersiach widoki na znajdujące się poniżej wodospady i jaskinie.