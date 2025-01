Londyńska policja metropolitalna zatrzymała dwie aktywistki grupy Just Stop Oil (JSO). Interwencję przeprowadzono w związku ze zniszczeniem grobu Karola Darwina wewnątrz Opactwa Westminsterskiego. Zgodnie z treścią oświadczenia udostępnionego przez JSO, członkinie grupy weszły do świątyni około godziny 10 i od razu przystąpiły do spryskania nagrobka słynnego brytyjskiego przyrodnika farbą w sprayu. Napisały na nim "1.5 Is Dead" (dosłownie 1,5 jest martwe).

Opactwo Westminsterskie. Darwin "przewracałby się w grobie"

Hasło "1.5 Is Dead" to nawiązanie do wzrostu średniej temperatury globalnej o 1,5 stopnia Celsjusza względem poziomu sprzed epoki przemysłowej Naukowcy od lat alarmowali, że długoterminowe przekroczenie progu 1,5 stopnia skutkować będzie katastrofalnymi konsekwencjami dla planety, a światowi przywódcy już przed 10 laty zobowiązali się do kontynuowania wysiłków na rzecz utrzymania wzrostu temperatur do końca stulecia poniżej tego poziomu. Nie udało się - poziom przekroczono w 2024 roku. "1.5 Is Dead" można w tym kontekście rozumieć jako stwierdzenie, że "cel 1,5 stopnia Celsjusza jest martwy".