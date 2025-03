Grenlandia reaguje na wizytę delegacji USA. "Bardzo agresywna"

Grenlandia reaguje na wizytę z USA

Informacje o planowanej wizycie delegacji z USA skomentował premier Grenlandii Mute B. Egede w wywiadzie dla gazety "Sermitsiaq". Określił ją mianem "prowokacji" i ocenił jako "wysoce agresywną". Podkreślił, że członkowie jego rządu nie spotkają się z przedstawicielami administracji USA. - Co (amerykański - red.) doradca ds. bezpieczeństwa narodowego robi na Grenlandii? Jedynym celem jest zademonstrowanie władzy nad nami. Sama jego obecność na Grenlandii bez wątpienia podsyci wiarę Amerykanów w misję Trumpa, a presja wzrośnie - ocenił. - Do niedawna mogliśmy ufać Amerykanom, którzy byli naszymi sojusznikami i przyjaciółmi, i z którymi mieliśmy przyjemność blisko współpracować. Ale te czasy się skończyły - dodał.

Z kolei premier Danii Mette Frederiksen w komentarzu cytowanym przez Reutersa odnosząc się do planowanej wizyty oceniła, że "to coś, co bierzemy na poważnie". Dodała, że jej kraj chce współpracować z USA, ale powinna być to współpraca oparta na "fundamentalnych zasadach suwerenności".