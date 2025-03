Kosmos zamiast wiązania psów, czyli co Amerykanie robią na Grenlandii

Pituffik. Na szczycie świata

Dla miejscowych Pituffik oznacza "miejsce, gdzie przywiązujemy psy". Amerykanie jednak przywiązują do niego najwyższe znaczenie strategiczne - nazywają je "szczytem świata" ("The Top of the World"). Jest najbardziej wysuniętą na północ instalacją wojskową armii USA - leży niemal 1200 km ponad kołem podbiegunowym północnym i ok. 1500 km od bieguna północnego. Jest też jedną z najbardziej odludnych baz militarnych. W pobliżu - w odległości ok. 100 km - znajdziemy jedną osadę - Qaanaaq, zamieszkiwaną przez mniej niż 650 osób. Oprócz nich ciężko natknąć się na ludzi. Jak pisze "The New York Times", spotkamy tu raczej foki, morsy, czasem niedźwiedzie polarne.