Świat Seria eksplozji w Grecji. Ranni politycy partii rządzącej Oprac. Mikołaj Stępień |

Do zdarzenia doszło w Salonikach Źródło wideo: Google Earth Źródło zdj. gł.: Achilleas Chiras / Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP

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Jak przekazała w środę grecka policja, w atakach bombowych na domy członków rządzącej partii Nowa Demokracja rannych zostało pięć osób. Wszystkie ataki przeprowadzono w drugim co do wielkości mieście Grecji - Salonikach.

Policja przekazała, że w atakach użyto prymitywnych ładunków wybuchowych, wykonanych z butli z gazem używanym do kuchenek turystycznych.

Zniszczenia po atakach bombowych w Salonikach Źródło zdjęcia: Achilleas Chiras / Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP

Ataki bombowe na domy greckich polityków

Policja poinformowała, że wśród poszkodowanych jest kandydatka do parlamentu z ramienia Nowej Demokracji, która doznała oparzeń. W ataku ucierpiała też jej matka, która z oparzeniami trafiła do szpitala na oddział intensywnej terapii. Pozostali ranni to prominentny działacz Nowej Demokracji w Salonikach oraz były poseł z ramienia tego ugrupowania.

W oświadczeniu sekretarz partii Konstandinos Kiriangakis podkreślił, że "Nowa Demokracja nie da się sterroryzować". Dodał, że był to "prawdziwy atak terrorystyczny na domy członków Nowej Demokracji". Kiriangakis zauważył, że "celem tych, którzy je przeprowadzili, było pozbawienie życia".

Zniszczenia po atakach bombowych w Salonikach Źródło zdjęcia: Achilleas Chiras / Anadolu/ABACAPRESS.COM / PAP

Ataki potępili też między innymi rzecznik rządu Pawlos Marinakis, a także politycy opozycyjnych ugrupowań - PASOK i lewicowej Syrizy.

Agencja AP zwróciła uwagę, że w Grecji ataki zbrojnych ugrupowań na symbole władzy lub własność polityków, policji oraz osób sprawujących władzę są stosunkowo częste. Przypomniano, że w lipcu 2025 roku bomba wybuchła przed domem prezesa greckiego stowarzyszenia strażników więziennych w Salonikach. Sam urzędnik nie odniósł obrażeń, ale dwie inne osoby zostały lekko ranne.