Media: polski profesor zastrzelony w Grecji

Kluczowe fakty: Do zabójstwa doszło w biały dzień na ulicy miasta Ajia Paraskiewi.

Polski profesor przybył do Grecji, by spotkać się ze swoimi dziećmi i wziąć udział w rozprawie dotyczącej opieki nad nimi - podają miejscowe media.

Sprawca zabójstwa nie został zatrzymany. Policja wciąż nie ustaliła jego tożsamości.

Do zabójstwa 43-letniego mężczyzny doszło w piątek wczesnym popołudniem w mieście Ajia Paraskiewi koło Aten - przekazał grecki portal iEidiseis, dodając, że został on pięciokrotnie postrzelony w klatkę piersiową i szyję, gdy zbliżał się do domu, w którym mieszkały jego dzieci. Polak "przyjechał do Grecji, aby wziąć udział w rozprawie dotyczącej opieki nad jego dziećmi, które miał z Greczynką" - czytamy.

Szereg greckich mediów, m.in. telewizja TOC podaje, że ofiarą zabójstwa jest Przemysław Jeziorski, polski profesor marketingu i finansów z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley.

Zabójstwo polskiego profesora w Grecji

Z relacji świadków wynika, że zamaskowany sprawca oddalił się z miejsca zabójstwa pieszo - podał portal Zougla. Jego tożsamość nie została jak dotąd ustalona. Krótko po zdarzeniu na miejscu pojawili się funkcjonariusze z motocyklowej jednostki policji DIAS.

Zamordowany mężczyzna nie miał przy sobie dowodu tożsamości. Policja zidentyfikowała go dzięki kluczom oraz informacjom od jego byłej żony, "która dowiedziała się, że nie spotkał się z dziećmi, przeczytała wiadomości o zabójstwie w okolicy i skontaktowała się z władzami, aby zgłosić jego zaginięcie", pisze Zougla. I dodaje, że była żona ofiary "powiedziała policji, że nie zna nikogo, kto chciałby skrzywdzić jej byłego męża".

"Całe środowisko akademickie jest w głębokiej żałobie"

Wpis poświęcony Przemysławowi Jeziorskiemu zamieścił w mediach społecznościowych m.in. prawnik i nauczyciel akademicki Maciej Kawecki. "Przemysław Jeziorski, polski profesor Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, oddany ojciec i ceniony naukowiec został brutalnie zamordowany w Grecji. Został wiele razy postrzelony w szyję i klatkę piersiową" - przekazał w poniedziałek.

"Przemysław był jednym z wybitnych uczniów prof. Ryszarda Szubartowskiego, o którym jeszcze chwilę temu opublikowaliśmy dokument. Wiele razy o nim słyszałem. Rodzinie i bliskim składam najszczersze kondolencje. Całe środowisko akademickie jest w głębokiej żałobie" - dodał Kawecki.