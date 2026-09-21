Świat Awantura o leżaki na plaży. Nie żyje 82-latek Oprac. Ewa Żebrowska |

Ateny, Grecja Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Greckie media opisują incydent, do którego doszło w niedzielę o poranku na plaży w Vouliagmeni, kilkanaście kilometrów od Aten. Jak informuje portal gazety Proto Thema 82-latek wraz z żoną zajęli leżaki krótko po godzinie 9. Chwilę później w tym miejscu pojawiła się inna para - 76-latek i towarzysząca mu 21-letnia kobieta.

Zatoka Vouliagmeni w Grecji Źródło zdjęcia: Shutterstock

Śmierć na plaży. Zatrzymano 76-latka

Grecki portal IN przywołuje relacje świadków tej sytuacji, według których krzyki awanturujących było słychać "na drugim końcu plaży". Według BBC, sprzeczka o leżaki szybko przerodziła się w fizyczną konfrontację, w którą zaangażowały się również inne osoby. W jej trakcie doszło do zatrzymania akcji serca u starszego z mężczyzn. Udzielono mu pomocy w punkcie medycznym na plaży, następnie trafił do szpitala w Vouli, gdzie zmarł około godziny 11.

76-letni mężczyzna został zatrzymany przez policję. Zatrzymano też 21-latkę, która jednak miała zostać później zwolniona. Jak ustalił portal Newsit mężczyzna nie przyznaje się do winy twierdząc, że został zaatakowany i próbował się bronić. Trwa śledztwo, które ma ustalić przyczyny i przebieg wydarzeń na plaży.

Plaża Vouliagmeni, Ateny Źródło zdjęcia: Shutterstock

Redagował AM