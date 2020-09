Grupa Mińska chce "znaleźć drogę wyjścia"

Pałac Elizejski zamierza w najbliższych dniach zwołać posiedzenie Grupy Mińskiej w ramach OBWE z powodu zaostrzenia sytuacji wokół Górskiego Karabachu. Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała o "natychmiastowe zawieszenie broni" do przywódców Armenii i Azerbejdżanu.

- W najbliższych dniach uruchomimy koordynację Grupy Mińskiej, by wyjaśnić, co się stało, kto jest odpowiedzialny (za eskalację wokół Karabachu) i znaleźć drogę wyjścia - powiedział agencji Reutera przedstawiciel administracji prezydenta Francji Emmanuela Macrona.

Grupa Mińska to powołana w 1992 roku przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) struktura do rozwiązania konfliktu między Armenią i Azerbejdżanem o Górski Karabach. Od niedzieli trwają walki między wojskami tych krajów, prawdopodobnie najcięższe od zawieszenia broni w 1994 roku.

Apel Angeli Merkel

Kanclerz Niemiec Angela Merkel zaapelowała we wtorek o natychmiastowe zawieszenie broni w Górskim Karabachu. Szefowa rządu odbyła też rozmowy z przywódcami Armenii i Azerbejdżanu.

"Kanclerz podkreśliła, że konieczne jest natychmiastowe zawieszenie broni i powrót do stołu negocjacyjnego" - przekazał w komunikacie urząd kanclerski. Jak dodano, Merkel w rozmowie z przywódcami Armenii i Azerbejdżanu powiedziała, że muszą znaleźć pokojowe rozwiązanie sporu, dodając, że odpowiednim do tego forum jest Grupa Mińska, działająca w ramach OBWE od 1992 roku.

Wtorek jest kolejnym dniem militarnej eskalacji konfliktu o Górski Karabach, kontrolowany przez Ormian, lecz nieuznawany przez społeczność międzynarodową obszar wewnątrz Azerbejdżanu. We wtorek po raz pierwszy do walk doszło na terytorium Armenii, gdzie zginął co najmniej jeden żołnierz.