Donald Trump z Melanią przed trumną papieża Franciszka Źródło: Reuters

Melania Trump tak naprawdę nie mieszka w Białym Domu i rzadko w nim bywa - twierdzi "The New York Times". Dziennik podkreśla, że kwestia obecności pierwszej damy w Waszyngtonie "jest jednym z najbardziej drażliwych tematów" w Białym Domu.

Kluczowe fakty: Od styczniowej inauguracji męża Melania Trump spędziła w Białym Domu mniej niż dwa tygodnie - wyliczył "NYT".

Dziennik twierdzi, że część obowiązków przypisywanych zwykle pierwszej damie przejął sam Donald Trump.

Gdzie przebywa żona prezydenta USA?

Kwestia obecności Melanii Trump w przestrzeni publicznej regularnie wraca w mediach od zeszłego roku. Żona Donalda Trumpa wyjątkowo rzadko zabierała głos w czasie, gdy jej mąż ubiegał się o reelekcję. Po zaprzysiężeniu Trumpa na 47. prezydenta Stanów Zjednoczonych w styczniu pierwsza dama wystąpiła po raz pierwszy publicznie dopiero w marcu - by wyrazić poparcie dla ustawy mającej chronić przed deepfake'ami i tak zwaną pornografią zemsty.

"Drażliwy temat" w Białym Domu

W ciągu 108 dni od inauguracji drugiej kadencji Donalda Trumpa pierwsza dama spędziła w Białym Domu mniej niż 14 dni - podał w środę dziennik "The New York Times", powołując się na dwie osoby znające jej kalendarz. "Inni twierdzą, że nawet ta liczba to hojne szacunki" - podkreślił nowojorski dziennik dodając, że kwestia pobytu małżonki amerykańskiego przywódcy "jest jednym z najbardziej drażliwych tematów w Białym Domu". Według "NYT", pracownicy siedziby prezydenta mieli odmówić komentarza w tej sprawie mimo licznych próśb dziennika.

Część Białego Domu, z której od lat korzystają amerykańskie pierwsze damy pozostaje zaciemniona - wskazuje "NYT", pisząc że Melania Trump "tak naprawdę nie mieszka w Waszyngtonie". A w czasie gdy znika z pola widzenia na całe tygodnie, przebywa w Trump Tower w Nowym Jorku lub w rezydencji Mar-a-Lago na Florydzie.

Melania i Donald Trumpowie Źródło: PAP/EPA

Donald Trump jak pierwsza dama

Tymczasem wykonywaniem obowiązków, które zwykle przypadają pierwszym damom, zajął się prezydent USA. To Donald Trump wita grupy odwiedzających Biały Dom czy starannie dobiera oświetlenie w rezydencji - wylicza gazeta. Podczas pierwszej kadencji Melania Trump odnowiła Ogród Różany. Po powrocie do władzy Trump powiedział współpracownikom, iż chce zastąpić trawnik w ogrodzie utwardzoną nawierzchnią, przypominającą patio, podobne do tego w Mar-a-Lago - pisał "NYT" na początku roku. W czwartek dziennik wskazał, że żona prezydenta "początkowo była zaniepokojona planem męża", ale "później zapewniono ją, że same krzewy róż zostaną na miejscu".

Według źródeł "NYT" obecną pierwszą damę "głęboko zaniepokoiły" zamach na jej męża podczas wiecu w lipcu 2024 roku oraz późniejsza próba zamachu na polu golfowym. Ich zdaniem Melania Trump "od lat martwiła się o bezpieczeństwo swojej rodziny" i już po pierwszej inauguracji Donalda Trumpa w 2017 roku "obawiała się nawet wysiąść z samochodu, aby wziąć udział w paradzie".

Melania Trump podczas inauguracji prezydentury swojego męża w 2017 roku Źródło: Chip Somodevilla/Getty Images

Te same źródła twierdzą, że pierwsza dama dużo czasu spędza ze swoim ojcem Viktorem i "pozostaje przywiązana do roli matki" - 19-letni Barron Trump jest obecnie studentem pierwszego roku na Uniwersytecie Nowojorskim. - Wydaje mi się, że mamy dzieci dopóki nie skończą 18, 19 lat - mówiła Trump w wywiadzie dla Fox News przed styczniową inauguracją prezydentury swojego męża. - Uczymy je, prowadzimy. A potem dajemy im skrzydła, by odleciały - dodała.