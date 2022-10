WHO: śmierć dziesiątek dzieci w Gambii ma związek z syropami na kaszel i gorączkę

Niebezpiecznie syropy na kaszel

- Zostały one potencjalnie powiązane z ostrymi uszkodzeniami nerek i 66 zgonami wśród dzieci - przekazał w środę Tedros Adhanom Ghebreyesus , dyrektor generalny WHO. - Śmierć tak młodych osób złamała serca ich rodzinom - dodał i zapewnił, że prowadzone są dalsze badania we współpracy z producentem syropów oraz z indyjskimi władzami.

Alert WHO

WHO ostrzegła, że nie można wykluczyć, iż zanieczyszczone syropy trafiły do dystrybucji również w innych państwach niż Gambia, a ich globalna dostępność "jest możliwa".

"Analiza laboratoryjna próbek każdego z tych czterech produktów potwierdza, że zawierają one niedopuszczalne ilości glikolu dietylenowego i etylenowego jako substancji zanieczyszczających. Do tej pory te cztery produkty zostały zidentyfikowane w Gambii, ale mogły zostać rozprowadzone drogami nieformalnymi do innych krajów lub regionów" - napisano w środę na stronie WHO.