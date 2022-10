Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska: ukraińskie dzieci nie mają już normalnego dzieciństwa

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska powiedziała w sobotę, występując na targach książki we Frankfurcie, że "ukraińskie dzieci, niezależnie od tego, czy uciekły przed wojną z kraju, czy pozostały w ojczyźnie, nie mają już normalnego dzieciństwa". Wraz z pierwszą damą Niemiec Elke Buedenbender wsparła projekt książkowy skierowany do ukraińskich dzieci - uchodźców. Zełenska nagrodziła też polski Instytut Książki za pomoc, którą od początku wojny stara się nieść Ukraińcom.

Ołena Zełenska i Elke Buedenbender są patronkami projektu "Better Time Stories" (Historie o lepszych czasach), w ramach którego dzieci, które uciekły z Ukrainy , mogą otrzymać pakiet powitalny złożony z pięciu książek obrazkowych w dwóch językach o pocieszeniu, miłości i optymizmie - poinformowała agencja dpa.

Ukraińskie dzieci "nie mają normalnego dzieciństwa"

Międzynarodowa premiera "Better Time Stories" odbyła się trzy tygodnie temu w Hadze. Inicjatywa została zapoczątkowana przez ukraińskiego przedsiębiorcę technologicznego Andrija Szmyhelskiego i sfinansowana przez fundację holenderskiej księżniczki Laurencji i księcia Konstantyna.

Zełenska nagrodziła Instytut Książki

Pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska nagrodziła dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego oraz cały Instytut za pomoc, którą od początku wojny IK stara się nieść Ukraińcom i ukraińskiej literaturze. Nagrodę na Targach Książki we Frankfurcie odebrała w imieniu Instytutu Łucja Gawkowska.

Na stronie Instytutu Książki (IK) przekazano, że "w piątek, 21 października, na ukraińskim stoisku na Targach Książki we Frankfurcie gościła pierwsza dama Ukrainy Ołena Zełenska, która wspólnie z przedstawicielami ukraińskiego ministerstwa kultury, ministerstwa spraw zagranicznych, Ukraińskiego Instytutu Książki oraz Europejskiej Federacji Wydawców prezentowała projekty mające na celu wsparcie ukraińskiej książki w trudnym dla kraju czasie: Ukraińską Półkę oraz Books Without Borders".

Razem z Instytutem Książki nagrodzone zostały także inne europejskie instytucje: Federation of European Publishers, Kibadu - Kinderbücher aus der Ukraine, Leidykla Flintas, Goethe-Institut oraz Börsenverein des Deutschen Buchhandels.

Książka "skraca dystans" między uchodźcami a ich ojczyzną

W swoim przemówieniu ukraińska pierwsza dama mówiła, że to właśnie książka może być rzeczą, która jak żadna inna skraca dystans pomiędzy uchodźcami a krajem, który musieli opuścić. Według niej to właśnie literatura i kultura ogólnie stanowi duszę narodu. Pierwsza dama Ukrainy wyraziła dumę, że na Targi Książki we Frankfurcie udało się przybyć wydawcom z bombardowanego Charkowa i przekonywała, że Ukraińcy doskonale rozumieją potrzebę promowania swojej kultury na arenie międzynarodowej, również w tym najtrudniejszym czasie.