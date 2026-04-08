Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Zderzenie z TGV. Polski kierowca usłyszał zarzut

|
Wypadek TGV
Francja. Zderzenie ciężarówki z pociągiem TGV
Źródło: Reuters
Polski kierowca ciężarówki, która zderzyła się we wtorek z pociągiem TGV w północnej Francji, usłyszał zarzut - poinformowała agencja AFP. W wypadku zginął maszynista.

Polakowi postawiono zarzut zabójstwa w ruchu drogowym w wyniku nieumyślnego spowodowania wypadku. Mieszkający we Francji 30-letni polski kierowca został też objęty nadzorem sądowym.

W wypadku zginął 56-letni maszynista, a 16 osób zostało niegroźnie rannych. Prokuratura we wtorek wszczęła śledztwo w sprawie katastrofy w ruchu drogowym, a polski kierowca został aresztowany za "umyślne naruszenie obowiązku bezpieczeństwa".

Ciężarówka przewoziła do Francji "mobilny most wojskowy", który był wykorzystywany podczas ćwiczeń wojskowych w Belgii - poinformowała armia francuska. Prokuratura dodała, że kierowca jest cywilem.

Prezes Narodowego Towarzystwa Kolei Francuskich (SNCF) Jean Castex oświadczył we wtorek, że ruch kolejowy na tej linii będzie całkowicie wstrzymany przez co najmniej tydzień.

Zderzenie z pociągiem

Do kolizji doszło we wtorek rano. Pociąg TGV, jadący z prędkością około 130-140 kilometrów na godzinę z Dunkierki do Paryża z 246 pasażerami na pokładzie, uderzył w ciężarówkę na przejeździe kolejowym między Bethune a Lens.

Katastrofa kolejowa we Francji. Zatrzymany Polak
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Katastrofa kolejowa we Francji. Zatrzymany Polak

Zgodnie z francuskim prawem przy zabójstwie w ruchu drogowym w wyniku nieumyślnego spowodowania wypadku z jedną okolicznością obciążającą sprawcy grozi do siedmiu lat więzienia oraz 100 tysięcy euro grzywny. Jak pisze AFP, w organizmie polskiego kierowcy nie wykryto alkoholu ani narkotyków.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: LUDOVIC MAILLARD/EPA/PAP

Udostępnij:
Tagi:
pociągiWypadekFrancja
Adrian Wróbel
Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

