Komentując piątkowe załamanie się rozmów amerykańsko-ukraińskich i publiczną kłótnię prezydentów obu krajów, Macron zachęcił do "spokoju i szacunku", przekonując, że "można osiągnąć konkretne postępy, ponieważ stawka jest zbyt wysoka".

W jego ocenie wycofanie przez USA zaangażowania na rzecz Ukrainy "nie leży w ich interesie", bo jeśli Waszyngton zgodzi się na rozejm bez żadnych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, to "tego samego dnia zniknie jego zdolność odstraszania geostrategicznego względem Rosji, Chin i innych krajów".

Ostrzeżenie przed Rosją

Francuski prezydent ostrzegł przed Rosją , która jest "agresywna" oraz "prowadzi działania terrorystyczne i kampanie masowej dezinformacji" we Francji i w innych krajach Europy. Wyraził przekonanie, że możliwy jest atak na Mołdawię i być może nawet na Rumunię , jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana.

Macron apelował o "strategiczny zryw europejski", czyli budowę europejskiej architektury obronności. Wskazał, że 6 marca odbędzie się szczyt UE, którego celem jest "powierzenie mandatu Komisji Europejskiej, by zainicjowała masowe i wspólne finansowanie, najszybciej, jak to możliwe". - Stawką jest nasze bezpieczeństwo - dodał. Możliwą skalę tego finansowania oszacował na "setki miliardów euro".

Przyznał, że praca ta zajmie lata. - Z tego powodu w krótkiej perspektywie musimy zrobić wszystko, by utrzymać wsparcie Amerykanów - dodał. - Wiele krajów europejskich zbudowało swoje bezpieczeństwo na więzi transatlantyckiej. Trzeba wrócić do bardzo dawnych zwyczajów europejskich - apelował Macron. Określił obecny moment jako "za piętnaście dwunasta" i dodał: - Mamy jeszcze środki, by osiągnąć sukces w tym strategicznym zrywie europejskim.