Do każdego domu mają trafić "instrukcje przetrwania"

Jak przygotować zapasy na wypadek kryzysu? Poradnik RCB Źródło: RCB

Francja przygotowuje "instrukcje przetrwania" na wypadek kryzysu, które zamierza wysłać do wszystkich gospodarstw domowych - informują media. Mają one pomóc obywatelom w przygotowaniu się do różnych zagrożeń, w tym konfliktu zbrojnego.

Informację jako pierwsze podało we wtorek francuskie radio Europe 1. Według jego doniesień, rząd Francji przygotowuje się do rozesłania około 20-stronicowych "instrukcji przetrwania" na wypadek zagrożenia. Broszury miałyby trafić do wszystkich Francuzów jeszcze przed wakacjami. Źródło rządowe powiedziało stacji, że w instrukcjach zawarto informacje o "działaniach, jakie należy podjąć na wypadek bezpośredniego zagrożenia we Francji".

Podobne broszury wysłały już do domów swoich obywateli władze Szwecji czy Finlandii. We francuskich instrukcjach mają się znaleźć szczegóły tego, jak przygotować się na kryzys, którym może być konflikt zbrojny, ale także katastrofy naturalne czy nowa epidemia - pisze Europe 1. Rządowe źródła podają, że instrukcje są bezpośrednio inspirowane modelem szwedzkim.

Francuskie "instrukcje przetrwania" - co będą zawierać

Według radia francuska broszura będzie podzielona na trzy sekcje. W pierwszej znajdą się informacje o tym, jak chronić siebie i najbliższych. W drugiej rady o tym, co robić w przypadku bezpośredniego zagrożenia, a w trzeciej - jak można zaangażować się w zapewnienie bezpieczeństwa na lokalnym poziomie. W środku znajdzie się m.in. zalecenie stworzenia listy numerów alarmowych, czy zapisania fal radiowych, na które należy nastawić odbiorniki w przypadku zagrożenia. Pojawi się także zalecenie przygotowania specjalnego zestawu przetrwania przez każde gospodarstwo domowe. Powinno się w nim znaleźć m.in. sześć litrów wody butelkowanej, konserwowana żywność, baterie, latarka czy niezbędne leki, w tym przeciwbólowe. W Polsce Rządowe Centrum Bezpieczeństwa również zaleca przygotowanie podobnego plecaka ewakuacyjnego.

RCB. Przygotuj plecak ewakuacyjny Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Jak przekazało biuro francuskiego premiera, cytowane przez Europe 1, "ten dokument ma na celu zapewnienie odporności obywateli w obliczu różnych typów kryzysów, w tym naturalnych, technologicznych, cybernetycznych czy związanych z bezpieczeństwem". Jak dodano, szkic dokumentu jest obecnie oceniany przez premiera, a sposoby dystrybucji go do Francuzów nie zostały jeszcze określone.

Polski poradnik kryzysowy

W Polsce także trwają prace nad poradnikiem kryzysowym. Pracują nad nim MSWiA, MON i RCB. Ma on w przystępny i skrótowy sposób dostarczyć najważniejszych informacji przygotowanych przez ekspertów, a jego drukowana wersja zostanie dostarczona do każdego gospodarstwa domowego w drugiej połowie roku. Dowiemy się z niego m.in., jakie zapasy należy przygotować na sytuacje kryzysowe i jak zadbać o bezpieczeństwo domowników. Będzie w nim mowa m.in. o stanach klęski żywiołowej, zasadach alarmowania i ostrzegania, jak nie dopuścić do powstania pożaru w domu, jak udzielić pierwszej pomocy sobie i domownikom, czy jak zadbać o zwierzęta domowe w sytuacji zagrożenia.

