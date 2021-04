Terroryści "coraz rzadziej komunikują się za pomocą telefonów". Francja zmienia prawo, by się lepiej bronić

Do prezentacji projektu ustawy antyterrorystycznej doszło po fali ataków islamistów i osób inspirowanych przez ekstremistów w ostatnich latach. Do jednego z nich doszło w ostatni piątek, kiedy nożownik zaatakował pracownicę komisariatu policji w Rambouillet pod Paryżem . Kobieta zmarła.

- Ostatnie dziewięć ataków na francuskiej ziemi zostało popełnionych przez osoby, które nie były znane służbom bezpieczeństwa, nie znajdowały się pod obserwacją i nie były podejrzane o radykalizm - powiedział radiu France Inter minister spraw wewnętrznych Gerald Darmanin. - To powinno skłonić nas do zadania pytań o metody wywiadowcze, których używamy - dodał Darmanin.

Darmanin: osoby zradykalizowane coraz rzadziej komunikują się za pomocą telefonów

Francuski wywiad w myśl nowej ustawy będzie miał prawo do posługiwania się algorytmami do śledzenia ekstremistów online. Metoda ta była od 2015 roku stosowana we Francji do monitorowania komunikatorów. Rozszerzenie uprawnień służb specjalnych pozwoli im na przykład tropić osoby, które wielokrotnie odwiedziły ekstremistyczne portale internetowe - wyjaśnił podczas konferencji prasowej Darmanin.