Zełenski: Ukraina wspiera i solidaryzuje się z obywatelami Gruzji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkał się w Paryżu z prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili i zapewnił o wsparciu dla gruzińskiego społeczeństwa i pomocy "w obronie ich prawa do niezależnego życia".

"Zapewniłem Panią Prezydent, że ze swojej strony będziemy koordynować działania z naszymi partnerami nie tylko w Europie, aby reagować w sposób prawdziwie systematyczny i pomagać mieszkańcom Gruzji w obronie ich prawa do niezależnego życia" - przekazał Zełenski na Telegramie.

Według niego to, co ma teraz miejsce w Gruzji, jest kwestią kontroli nad regionem Morza Czarnego, którą Rosja chce ustanowić, co stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego wszystkich tak w Gruzji, jak i w Europie.