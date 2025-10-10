Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Francja ma nowego starego premiera. "Kiepski dowcip"

Sebastien Lecornu
Premier Sebastien Lecornu podał się do dymisji
Źródło: TVN24
Prezydent Francji Emmanuel Macron ponownie powierzył misję utworzenia rządu Sebastienowi Lecornu. Polityk został już raz powołany na to stanowisko (9 września) i po niespełna miesiącu ustąpił, między innymi z powodu sporu wokół składu gabinetu.

Agencja AFP podała, powołując się na współpracowników prezydenta, że Macron daje Lecornu carte blanche (czyli swobodę działania).

Francuskie skrajnie prawicowe Zjednoczenie Narodowe (RN) zapowiedziało już wotum nieufności wobec przyszłego rządu. Szef RN Jordan Bardella, komentując ponowne powołanie Lecornu na premiera, oświadczył, że taki rząd to "kiepski dowcip" i jego partia będzie głosować za wotum nieufności.

Sebastien Lecornu
Sebastien Lecornu
Źródło: STEPHANIE LECOCQ/EPA/PAP

Głosy sprzeciwu wobec przyszłego rządu

Również skrajnie lewicowa Francja Nieujarzmiona (LFI) zapowiedziała wotum nieufności i ponowne złożenie wniosku o impeachment wobec prezydenta Macrona.

Partia Socjalistyczna, na której poparcie liczył Lecornu podczas pierwszej próby utworzenia rządu, oświadczyła, że nie zawarła porozumienia z Lecornu o tym, że powstrzymałaby się od wotum nieufności wobec przyszłego gabinetu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: STEPHANIE LECOCQ/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
FrancjaEmmanuel Macron
Czytaj także:
Donald Trump
Trump: nałożymy na Chiny dodatkowe cło w wysokości 100 procent
BIZNES
Depresja
Czemu mężczyznom jest trudniej znaleźć pomoc?
Katarzyna Górniak
imageTitle
Kapitalna szarża Mbappe zakończyła męki Francuzów
EUROSPORT
imageTitle
Kolejne osłabienie przed Litwą. Drugi reprezentant opuścił zgrupowanie
EUROSPORT
Cela w Huntsville, Texas
Seria egzekucji w USA. "Spieszą się"
Świat
Budynek Sejmu
Najnowszy sondaż. Pięć partii w Sejmie
Polska
Pomnik bachantki Zdrowitki przed Szpitalem Uniwersyteckim w Zielonej Górze
Duża strzykawa, mała spódniczka. "Nie podoba mi się"
Maciej Mazur
imageTitle
Bellingham szczerze o zdrowiu psychicznym. "Czułem się bezbronny"
EUROSPORT
John Lodge
John Lodge nie żyje. Odszedł przy dźwiękach ulubionej muzyki
Świat
imageTitle
Władze dały zielone światło. Nowy rekord świata w skokach na horyzoncie
EUROSPORT
Trzęsienie ziemi na Filipinach
"Widzieliśmy, jak ziemia i samochody się poruszają". Są kolejne ofiary
METEO
imageTitle
Polak błyszczy w Chinach. Dwa etapy na podium
EUROSPORT
shutterstock_2044480022
Kumulacja w górę. Do wygrania olbrzymia suma
BIZNES
Szymon Hołownia
"Wiarygodność Szymona została faktycznie zjedzona"
Polska
Eksplozja w Tennessee
Wybuchy w fabryce amunicji. Zabici i zaginieni
Świat
W Stanach Zjednoczonych rozpoczęły się zwolnienia pracowników federalnych
Dzień wypłaty. Ruszyła "znacząca" fala zwolnień
BIZNES
Ukraina, ukraińscy żołnierze, armia, wojna w Ukrainie
To "najważniejsza lekcja" z wojny w Ukrainie
Polska
imageTitle
Wyjątkowa wizytacja. Lewandowski na meczu młodzieżówki
EUROSPORT
Śmiertelny wypadek na Ursynowie (zdjęcie ilustracyjne)
Śmiertelne potrącenie pieszego pod Sochaczewem
WARSZAWA
Śmiertelny wypadek w Aleksandrowie Łódzkim
Kierująca nie żyje, pasażerka w ciężkim stanie. Jechała z nimi dziewczynka
Łódź
Zima, pogoda, śnieg
Jaka okaże się zima? IMGW ma prognozę
METEO
Warszawa. Inteligentna sygnalizacja będzie jeszcze inteligentniejsza
Chcą sterowania ruchem na "korytarzach" ulic, nie tylko na pojedynczych skrzyżowaniach
WARSZAWA
imageTitle
Kadra Brzęczka z kolejną wygraną. Czas na trudne wyzwanie
EUROSPORT
Martyna Wojciechowska - Joanna Szulc
Martyna Wojciechowska: ten program zmienia polską szkołę
Polska
Makiety łuku triumfalnego na biurku Donalda Trumpa w Gabinecie Owalnym
Zauważył modele na biurku Trumpa. Są pierwsze spekulacje
Świat
imageTitle
Znamy komplet ćwierćfinalistów. O'Sullivan zagra z pogromcą Polaka
EUROSPORT
microsoft shutterstock_2453978703
Były premier znalazł pracę w technologicznym gigancie
BIZNES
Noc, mgła, jesień
Noc miejscami okaże się mglista
METEO
imageTitle
Brazylia znów ma cudowne dziecko. 18-latek zachwycił w kadrze
EUROSPORT
Melania Trump w Białym Domu (10.10.2025)
Melania Trump poinformowała o efektach jej współpracy z Putinem
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica