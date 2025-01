"Pakt korupcyjny" z Kadafim. 90 sądnych dni Sarkozy'ego

Poniedziałek to pierwszy dzień procesu przeciwko byłemu prezydentowi Francji. Nicolas Sarkozy jest oskarżony o zawarcie porozumienia z byłym dyktatorem Libii Muammarem Kadafim, którego reżim miał finansować kampanię prezydencką Francuza - pisze francuski dziennik "Le Monde".

"Podczas trwającego dziesięć lat dochodzenia poprzedzającego proces, prokuratorzy zgromadzili dowody na to, że Sarkozy i Kadafi zawarli 'pakt korupcyjny' w 2005 roku - pisze "Le Monde". Miał on polegać na przekazywaniu francuskiemu politykowi pieniędzy w zamian m.in. za korzyści dyplomatyczne dla libijskiego reżimu. Z tych pieniędzy finansowana miała być część zwycięskiej kampanii wyborczej Sarkozy’ego w 2007 roku.

Za jego kadencji doszło do ocieplenia relacji Paryża z Trypolisem. W grudniu 2007 roku, kilka miesięcy po wygranych wyborach, Sarkozy przyjął Kadafiego w Pałacu Elizejskim. Była to pierwsza wizyta libijskiego przywódcy we Francji od 1973 roku. Jednak już w 2011 Francja stanęła na czele międzynarodowej interwencji zbrojnej w Libii, która pomogła obalić reżim Kadafiego.