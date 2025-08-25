Nabierał wodę do gaszenia pożaru, runął do stawu. Katastrofa śmigłowca

HELIKOPTER

Jak podał Reuters, do wypadku doszło w niedzielę w miejscowości Rosporden we Francji. "Władze natychmiast podjęły działania w celu ograniczenia ryzyka zanieczyszczenia" - przekazał tamtejszy burmistrz Michel Loussouarn.

Na nagraniu wykonanym przez jednego ze świadków widać moment, w którym śmigłowiec gaśniczy zbliża się do stawu i próbuje nabrać wodę. W pewnym momencie maszyna obraca się i wpada do akwenu.

Na pokładzie śmigłowca były dwie osoby: pilot i strażak. Obaj przeżyli katastrofę, trafili do szpitala.

