20 lat "to zbyt mało". Wstrząsający proces dobiega końca

Francuscy prokuratorzy domagają się 20 lat więzienia dla Dominique'a Pelicota, który przyznał się do odurzania i organizowania gwałtów na swojej byłej żonie. - To dużo, ale jednocześnie zbyt mało - podkreśliła prokuratorka.

W sądzie w Awinionie dobiega końca trwający od początku września proces w sprawie, która wstrząsnęła Francją i odbiła się echem na całym świecie. 71-letni Dominique Pelicot oskarżony jest o to, że przez niemal dekadę (w latach 2011-2020) podawał swojej byłej już żonie Gisele środki odurzające, by następnie gwałcić ją i organizować na niej gwałty, których dopuszczało się kilkudziesięciu innych mężczyzn.

Dominique Pelicot przyznał się do winy. Prokuratorzy chcą dla niego 20 lat więzienia - to najwyższy możliwy wymiar kary za to przestępstwo. Jak mówiła prokuratorka Laure Chabaud, maksymalny wymiar kary to dla Pelicota "dużo, ale jednocześnie zbyt mało w obliczu powagi popełnianych i powtarzanych czynów".