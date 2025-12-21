Logo strona główna
Cyberatak na serwery rządu i dotarcie do ważnych danych. Jest podejrzany

Służby zatrzymały i aresztowały 22-latka podejrzanego o przeprowadzenie cyberataku na serwery francuskiego resortu spraw wewnętrznych - przekazała agencja AFP. Mężczyzna ma być powiązany z platformą, która służy do sprzedaży skradzionych danych.

O ataku poinformował 12 grudnia minister spraw wewnętrznych Laurent Nunez. Wyjaśnił, że w ostatnich dniach serwery pocztowe ministerstwa padły ofiarą cyberataku. Kilka dni później Nunez wytłumaczył, że sprawcy niedawnego ataku, dotarli do ważnych danych, między innymi o osobach poszukiwanych. Cyberprzestępcy przez kilka dni mieli dostęp do systemów MSW dzięki użyciu poczty elektronicznej.

Pytany wówczas o źródło ataku minister powiedział, że hipotez jest kilka, w tym zarówno ingerencja z zagranicy, jak i działania osób, które chcą władzom "pokazać, że są w stanie uzyskać dostęp do tych systemów".

W sobotę służby zatrzymały 22-letniego mężczyznę, podejrzanego o przeprowadzenie ataku. Został umieszczony w areszcie tymczasowym - przekazała w sobotę agencja AFP, powołując się na źródła we francuskim resorcie sprawiedliwości.

22-latek został skazany w podobnej sprawie

Zatrzymanemu zarzuca się między innymi "nielegalny dostęp w ramach zorganizowanej grupy przestępczej do zautomatyzowanego systemu przetwarzania danych o charakterze prywatnym, wdrożonym przez państwo" i "nielegalne pozyskiwanie, przekazywanie i odtwarzanie w ramach zorganizowanej grupy przestępczej danych przechowywanych w zautomatyzowanym systemie przetwarzania danych o charakterze prywatnym, wdrożonym przez państwo".

Według źródła AFP podejrzany jest związany z platformą BreachForum, która służy do sprzedaży skradzionych danych. Ponadto, jak przekazała prokuratorka Laure Beccuau, 22-latek w tym roku już miał zostać skazany w podobnej sprawie.

Wcześniej, w listopadzie tego roku celem cyberataku był francuski urząd URSSAF, odpowiadający za składki ubezpieczeniowe; sprawcy tego przestępstwa uzyskali dostęp do danych osobowych i adresów, potencjalnie nawet ponad 1 milion zatrudnionych.

Autorka/Autor: os/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

FrancjaCyberbezpieczeństwoCyberatak
