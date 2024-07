Carla Bruni usłyszała zarzuty

Jak wskazuje ABC News, kluczowym świadkiem w sprawie był Ziad Takieddine. Francusko-libański biznesmen twierdził, że miał przekazać Sarkozy'emu i jego współpracownikom pochodzące z Libii 5 milionów euro. Pieniądze mężczyzna miał przewozić w gotówce w trzech turach, między listopadem 2006 roku i początkiem 2007 roku. Otwarcie mówił o pomocy w nielegalnym finansowaniu kampanii. W listopadzie 2020 roku niespodziewanie wycofał on swoje wcześniejsze słowa. Dwa miesiące później powrócił jednak do wcześniejszej narracji - opisuje "The Times". Zgodnie z relacją ABC News, to właśnie na Takieddine'a miała wpływać Carla Bruni.