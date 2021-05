"Podjął złą decyzję, której później żałował"

"Napoleon był genialnym generałem wojskowym, który uratował rewolucję francuską i położył podwaliny pod nowoczesne państwo francuskie, ale czy to wystarczy, by zrównoważyć jego dyktaturę i agresję oraz decyzję o przywróceniu niewolnictwa po zniesieniu go we Francji?" – stawia pytanie BBC w publikacji poświęconej tegorocznej rocznicy.