Ostatnia okazja, by zobaczyć ją za darmo. Zmiany dla turystów w Rzymie

Rzym. Fontanna di Trevi Źródło: Reuters Archive

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Nowe zasady zwiedzania Fontanny di Trevi wchodzą w życie w poniedziałek, po trwającym rok monitoringu napływu ludzi na plac przed słynną atrakcją. Od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku przybyło tam ponad 10 milionów osób - średnio po około 30 tysięcy dziennie. W szczytowym okresie było to 70 tysięcy osób na dobę.

Fontanna di Trevi za opłatą. Takie będą ceny

Opłata za podejście do brzegu fontanny w wysokości dwóch euro obowiązywać będzie w poniedziałek i piątek od 11.30 do 22.00, a w pozostałe dni od 9.00 do 22. Także 2 lutego, gdy zasady te wejdą w życie, opłata będzie pobierana już od godziny 9.00.

Fontanna będzie zawsze dostępna bezpłatnie po godzinie 22.00.

Zapłacić za zwiedzanie można będzie na miejscu kartą płatniczą. Bilety będą także sprzedawane w internecie na stronie internetowej fontanny i w kasach rzymskich muzeów.

Fontanna di Trevi w Rzymie Źródło: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

On nie będzie musiał płacić za podejście do Fontanny di Trevi?

Z opłaty zwolnione będą dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie muszą też płacić mieszkańcy Rzymu, którzy jednak będą musieli wylegitymować się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania.

Ci, którzy nie kupią biletu, mogą oglądać Fontannę di Trevi z większej odległości, stojąc za barierkami, które już się tam pojawiły.

Władze stolicy Włoch mają nadzieję na ograniczenie zjawiska tzw. nadmiernej turystyki, zachowując przy tym publiczny charakter placu, który w ciągu dnia jest niemal zawsze zatłoczony. Zarząd miasta chce również poprawić warunki oglądania wyremontowanego w 2024 roku zabytku i pozyskać środki na jego utrzymanie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD