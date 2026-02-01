Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
WOŚP 2026
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Ostatnia okazja, by zobaczyć ją za darmo. Zmiany dla turystów w Rzymie

Fontanna di Trevi
Rzym. Fontanna di Trevi
Źródło: Reuters Archive
Zdjęcia na tle Fontanny di Trevi to jedna z ulubionych pamiątek turystów. Od lutego ci, którzy będą chcieli podejść blisko słynnej fontanny, muszą zapłacić za wstęp. Władze Wiecznego Miasta chcą w ten sposób ograniczyć nadmierną turystykę i chronić jeden z najbardziej znanych zabytków stolicy Włoch.

Nowe zasady zwiedzania Fontanny di Trevi wchodzą w życie w poniedziałek, po trwającym rok monitoringu napływu ludzi na plac przed słynną atrakcją. Od grudnia 2024 do grudnia 2025 roku przybyło tam ponad 10 milionów osób - średnio po około 30 tysięcy dziennie. W szczytowym okresie było to 70 tysięcy osób na dobę.

Fontanna di Trevi za opłatą. Takie będą ceny

Opłata za podejście do brzegu fontanny w wysokości dwóch euro obowiązywać będzie w poniedziałek i piątek od 11.30 do 22.00, a w pozostałe dni od 9.00 do 22. Także 2 lutego, gdy zasady te wejdą w życie, opłata będzie pobierana już od godziny 9.00.

Fontanna będzie zawsze dostępna bezpłatnie po godzinie 22.00.

Zapłacić za zwiedzanie można będzie na miejscu kartą płatniczą. Bilety będą także sprzedawane w internecie na stronie internetowej fontanny i w kasach rzymskich muzeów.

Fontanna di Trevi w Rzymie
Fontanna di Trevi w Rzymie
Źródło: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

On nie będzie musiał płacić za podejście do Fontanny di Trevi?

Z opłaty zwolnione będą dzieci w wieku poniżej 6 lat. Nie muszą też płacić mieszkańcy Rzymu, którzy jednak będą musieli wylegitymować się dokumentem potwierdzającym miejsce zamieszkania.

Ci, którzy nie kupią biletu, mogą oglądać Fontannę di Trevi z większej odległości, stojąc za barierkami, które już się tam pojawiły.

Władze stolicy Włoch mają nadzieję na ograniczenie zjawiska tzw. nadmiernej turystyki, zachowując przy tym publiczny charakter placu, który w ciągu dnia jest niemal zawsze zatłoczony. Zarząd miasta chce również poprawić warunki oglądania wyremontowanego w 2024 roku zabytku i pozyskać środki na jego utrzymanie.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/FABIO FRUSTACI

Udostępnij:
TAGI:
RzymturystykaFontannaZabytkiWłochy
Czytaj także:
imageTitle
Cios w głowę, odleciała peruka. "Nigdy nie widziałem czegoś takiego"
EUROSPORT
-25,4, Puńsk (Podlaskie)
Poranek na minusie. Pokazujecie, jak jest zimno
METEO
Patryk Michalski
"News Michalskiego" zadebiutuje już w poniedziałek. Gdzie oglądać nowy program?
Polska
Starcia z policją w Turynie
Starcia w Turynie. "Bitwa uliczna"
Polska Białoruś granica zapora mur straż graniczna 14.11.2025
"Obiekty o charakterze balonów" w polskiej przestrzeni. Białoruś "podjęła ponowną próbę"
Polska
Laura Dogu w Caracas
Nowa reprezentantka USA w Wenezueli. "Jesteśmy gotowi"
Utrudnienia na kolei po awarii na stacji Warszawa Powiśle (zdjęcie ilustracyjne)
PKP PLK reagują na wpis pracownika. Uruchomiono "procedury wyjaśniające"
Polska
imageTitle
Pierwsi Polacy w Mediolanie. Sprawdzili już areny
EUROSPORT
Mroźne cuda
Ostrzeżenia IMGW. Mróz mocno trzyma w większości kraju
METEO
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Co dalej z Polską 2050? "W najbliższych godzinach czekają nas ważne decyzje polityczne"
Polska
imageTitle
Polacy z szansą na poprawę. Plan dnia w Willingen
EUROSPORT
Nowa siedziba Fundacji Megafon
"Na przypale albo wcale". Jak willa plus zamieniła się w willę przetrwania
Justyna Suchecka, Piotr Szostak
Steve Witkoff na Światowym Forum Ekonomicznym w Davos
Wysłannik Trumpa "podbudowany" spotkaniem z Rosją
Donald Trump
Trump: zobaczymy, co się wydarzy
Namiot, w którym znaleziono ciało
Zmarł w namiocie w Bieszczadach. Po ćwierć wieku "wrócił do domu"
Martyna Sokołowska
Zima, noc, wieś, mróz
Silne mrozy w kraju, Polska 2050 z nową przewodniczącą, promieniotwórcze odpady w Elblągu
warto wiedzieć
Mróz
Niedziela pod znakiem przeszywającego zimna
METEO
GettyImages-2258710830aa
Barcelona z kompletem punktów. Goli powinna mieć więcej
EUROSPORT
KA230909_510
Promieniotwórcze odpady w Elblągu. Sprawą zajęło się Centrum Atomistyki
Polska
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
Jest nowa przewodnicząca Polski 2050. "Dziękuję za zaufanie"
Polska
imageTitle
Lech w szoku. Lechia wypunktowała mistrza w Poznaniu
EUROSPORT
Wybuch w Bandar Abbas
Dwie eksplozje w Iranie. Są zabici i ranni
imageTitle
Przetrwał 46 lat. Anna Matuszewicz z nowym rekordem Polski
EUROSPORT
imageTitle
Protest przed igrzyskami. "Nie chcemy szwadronów Trumpa w Mediolanie"
EUROSPORT
imageTitle
Pierwsi zawodnicy już w wiosce olimpijskiej. "Reakcje są bardzo pozytywne"
EUROSPORT
Gotowiec odpowiedzi do Norweskiego Komitetu Noblowskiego
Dotarliśmy do "gotowca", który Amerykanie wysłali do polskiego Sejmu
Katarzyna Kolenda-Zaleska
Rakieta Space Launch System na stanowisku startowym
Lot wokół Księżyca opóźniony
METEO
imageTitle
Dwa pokolenia, dwaj wielcy mistrzowie. O której mecz Alcaraz - Djoković?
EUROSPORT
imageTitle
Były mistrz świata nie zwalnia tempa. Pokaz siły w German Masters
EUROSPORT
Radosław Sikorski
Sikorski potwierdza: dostałem propozycje od prezydenta
Polska

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica