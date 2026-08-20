Świat Finlandia podejrzewa rosyjski samolot o naruszenie przestrzeni powietrznej Oprac. Justyna Sochacka |

Finlandia buduje płot na granicy z Rosją Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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"Wszelkie domniemane naruszenia przestrzeni powietrznej są traktowane poważnie. Trwa dochodzenie” - głosi komunikat ministerstwa, cytujący Hakkanena.

Agencja AFP przypomina, że nie jest to pierwszy incydent tego typu w Finlandii, której granica z Rosją liczy 1340 kilometrów.

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Resort dyplomacji Finlandii wzywał rosyjskiego dyplomatę

W maju i czerwcu również podejrzewano, że rosyjskie samoloty naruszyły fińską przestrzeń powietrzną u wybrzeży położonego nad Zatoką Fińską półwyspu Porkkala i w pobliżu miasta Porvoo na południu kraju, 50 kilometrów od Helsinek.

W obydwu tych przypadkach resort dyplomacji wezwał charge d'affaires Rosji.