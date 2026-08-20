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Świat

Finlandia podejrzewa rosyjski samolot o naruszenie przestrzeni powietrznej

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Panorama miasta Helsinek z katedrą helsińską i rynkiem, Finlandia
Finlandia buduje płot na granicy z Rosją
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
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Władze Finlandii podejrzewają, że przestrzeń powietrzna kraju została w czwartek naruszona przez rosyjski samolot - przekazał fiński minister obrony Antti Hakkanen. Według komunikatu resortu śledztwo w tej sprawie prowadzi straż graniczna.

"Wszelkie domniemane naruszenia przestrzeni powietrznej są traktowane poważnie. Trwa dochodzenie” - głosi komunikat ministerstwa, cytujący Hakkanena.

Agencja AFP przypomina, że nie jest to pierwszy incydent tego typu w Finlandii, której granica z Rosją liczy 1340 kilometrów.

Resort dyplomacji Finlandii wzywał rosyjskiego dyplomatę

W maju i czerwcu również podejrzewano, że rosyjskie samoloty naruszyły fińską przestrzeń powietrzną u wybrzeży położonego nad Zatoką Fińską półwyspu Porkkala i w pobliżu miasta Porvoo na południu kraju, 50 kilometrów od Helsinek.

W obydwu tych przypadkach resort dyplomacji wezwał charge d'affaires Rosji.

Źródło: PAP
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Tagi:
FinlandiaRosjasamoloty
Justyna Sochacka
Justyna Sochacka
Dziennikarka tvn24.pl
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