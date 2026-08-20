Finlandia podejrzewa rosyjski samolot o naruszenie przestrzeni powietrznej
"Wszelkie domniemane naruszenia przestrzeni powietrznej są traktowane poważnie. Trwa dochodzenie” - głosi komunikat ministerstwa, cytujący Hakkanena.
Agencja AFP przypomina, że nie jest to pierwszy incydent tego typu w Finlandii, której granica z Rosją liczy 1340 kilometrów.
Resort dyplomacji Finlandii wzywał rosyjskiego dyplomatę
W maju i czerwcu również podejrzewano, że rosyjskie samoloty naruszyły fińską przestrzeń powietrzną u wybrzeży położonego nad Zatoką Fińską półwyspu Porkkala i w pobliżu miasta Porvoo na południu kraju, 50 kilometrów od Helsinek.
W obydwu tych przypadkach resort dyplomacji wezwał charge d'affaires Rosji.
Źródło: PAP