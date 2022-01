Filipiny kupują ponaddźwiękowe pociski manewrujące. "Narzędzie odstraszania"

Filipiny podpisały kontrakt na zakup pocisków manewrujących średniego zasięgu BrahMos. Oznacza to, że wyspiarski kraj dołącza do Indii i Rosji, które również są użytkownikami tego systemu.

Sekretarz obrony Filipin Delfin Lorenzana podpisał kontrakt z indyjsko-rosyjską spółką BrahMos Aerospace w piątek. Umowa, warta około 368 mln dolarów, obejmuje dostarczenie systemu złożonego z trzech baterii rakiet, mobilnych wyrzutni oraz wsparcia logistyczno-szkoleniowego. Sprzęt przeznaczony do zwalczania okrętów ma trafić głównie do jednostek obrony wybrzeża.

Jak podkreślił Lorenzana, rakiety BrahMos mogą rozwijać prędkość odpowiadającą trzykrotności prędkości dźwięku, co czyni je trudnymi do przechwycenia. - Jako najszybsze ponaddźwiękowe pociski na świecie, pociski BrahMos posłużą jako narzędzie odstraszania przeciwko wszelkim próbom podkopywania naszej suwerenności i suwerennych praw, zwłaszcza na Morzu Zachodniofilipińskim - powiedział szef resortu obrony, używając przyjętej przez Manilę nazwy części Morza Południowochińskiego, leżących w wyłącznej strefie ekonomicznej Filipin. Jak dodał, instalacja baterii BrahMos zapewni Filipinom zdolność do kontrataku w wypadku zewnętrznej agresji.