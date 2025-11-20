Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Była burmistrz skazana na dożywocie za handel ludźmi

|
Alice Guo
Alice Guo skazana za organizowanie handlu ludźmi
Źródło: Reuters
Filipiny skazały na dożywocie byłą burmistrz niewielkiego miasta Bamban. 35-letnia Alice Guo, oskarżana wcześniej o szpiegostwo na rzecz Chin, została uznana winną handlu ludźmi w związku z prowadzeniem ośrodka oszustw. Przeciwko niej toczy się też pięć innych spraw, m.in. o pranie pieniędzy.
Kluczowe fakty:
  • W mieście Bamban na Filipinach w 2024 roku odkryto jedno z największych centrów zajmujących się oszustwami. Miała być z nim powiązana lokalna burmistrz Alice Guo.
  • Uratowane z centrum osoby różnych narodowości relacjonowały, że były zmuszane do popełniania oszustw pod groźbą tortur.
  • Guo zaprzecza zarzutom.

Na Filipinach w czwartek skazano byłą burmistrz miasta Bamban oraz trzy inne osoby za organizowanie handlu ludźmi. Wszystkie z tych osób usłyszały wyrok dożywocia, muszą też zapłacić grzywnę w wysokości 2 milionów pesos (około 124 tysięcy złotych). Kolejne cztery osoby również otrzymały karę dożywocia za "akty handlu ludźmi" - podaje "Guardian".

Alice Guo
Alice Guo
Źródło: FRANCIS R. MALASIG/EPA/PAP

Zaprzecza zarzutom

35-letnia była burmistrz Alice Guo została aresztowana w ubiegłym tygodniu po ucieczce trwającej kilka tygodni. Zaprzeczyła postawionym jej zarzutom. Nie jest jasne, czy będzie odwoływać się od wyroku - pisze BBC. Przeciwko niej toczy się nadal pięć spraw, w tym jedna, w której została oskarżona o pranie pieniędzy. Jest również oskarżana o szpiegostwo na rzecz Chin, czemu także zaprzecza. Filipińska Narodowa Agencja Koordynująca Wywiad (NICA) oświadczyła, że ​​w społeczności wywiadowczej panuje konsensus co do tego, że jest ona "agentką wpływu".

Guo została wybrana na burmistrza w 2022 roku. Jak mówili mieszkańcy w rozmowach z BBC, była oceniana jako empatyczna i troskliwa. Jednak w 2024 roku władze odkryły w mieście centrum zajmujące się oszustwami, ukrywające się pod szyldem kasyn online, znanych lokalnie jako Philippine Online Gaming Operations (Pogo). Pogo obsługiwało klientów z Chin kontynentalnych, gdzie hazard jest nielegalny.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Całkiem spenetrowani" przez obce wywiady. "To nowy poziom eskalacji"

"Całkiem spenetrowani" przez obce wywiady. "To nowy poziom eskalacji"

W darknecie powstał portal dla brytyjskich szpiegów

W darknecie powstał portal dla brytyjskich szpiegów

Gigantyczny kompleks z willami i basenem

Początkowo Guo zaprzeczała, jakoby miała jakąkolwiek wiedzę na temat kompleksu, jednak przeprowadzone później przez senat śledztwo zakwestionowało jej niezdolność do wykrycia ośmiohektarowego ośrodka, który znajdował się w pobliżu jej biura.

Centrum składało się z 36 budynków, w tym biurowców, luksusowych willi oraz dużego basenu, i było zbudowane na ziemi należącej wcześniej do Guo. Było to jedno z największych centrów tego typu w kraju i po nalocie uratowano z niego około 800 osób z różnych krajów, które relacjonowały, że były zmuszane do udziału w oszustwach pod groźbą tortur. Policję powiadomił wietnamski pracownik, któremu udało się stamtąd uciec. Na miejscu znaleziono też dokumenty wskazujące na to, że Guo była prezeską centrum.

Nieścisłości w biografii

W biografii kobiety znaleziono również rozbieżności. Chociaż twierdziła, że urodziła się na Filipinach, to okazało się, iż wyemigrowała z rodziną z Chin jako nastolatka. Jej odciski palców pokrywały się z odciskami chińskiej obywatelki Guo Hua Ping.

Została usunięta ze stanowiska, a kiedy zaczęło się pojawiać więcej szczegółów na temat jej sprawy - zniknęła w czerwcu 2024 roku. Aby sprowadzić ją na proces, rozpoczęto międzynarodową operację. We wrześniu aresztowano ją w Indonezji i ekstradowano na Filipiny. Anulowano też jej filipiński paszport.

Sprawa Guo toczy się, kiedy w tle Chiny i Filipiny spierają się o rafy i wychodnie na Morzu Południowochińskim. Chiny milczą na temat stawianych Guo zarzutów.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chińscy hakerzy otworzyli "nowy rozdział". Gigantyczna kradzież

Chińscy hakerzy otworzyli "nowy rozdział". Gigantyczna kradzież

"Sprzedał swój kraj za 12 tysięcy dolarów". Marynarzowi grozi dożywocie

"Sprzedał swój kraj za 12 tysięcy dolarów". Marynarzowi grozi dożywocie

Przemysł oszustw na Filipinach

Jak pisze "Guardian", w ostatnich latach w Azji Południowo-Wschodniej gwałtownie rozwija się międzynarodowy przemysł oszustw, w który zaangażowane są tysiące osób. Ośrodki rozkwitły na Filipinach za czasów Rodriga Duterte, który był prezydentem kraju w latach 2016–2022.

W 2024 roku prezydent Ferdinand Marcos Jr. ogłosił zakaz prowadzenia zagranicznych operacji hazardowych w związku z narastającym oburzeniem społecznym wywołanym sprawą Guo. Obcokrajowcom pracującym w tych miejscach nakazano opuszczenie kraju.

OGLĄDAJ: "Rosja i Chiny nie uznają własnych granic. To je różni od Zachodu"
pc

"Rosja i Chiny nie uznają własnych granic. To je różni od Zachodu"

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Martyna Nowosielska-Krassowska

Źródło: BBC, Guardian

Źródło zdjęcia głównego: FRANCIS R. MALASIG/EPA/PAP

Udostępnij:
TAGI:
FilipinyChinyhandel ludźmioszustwaoszustwo
Martyna Nowosielska-Krassowska
Martyna Nowosielska-Krassowska
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
imageTitle
"Robi mi się niedobrze". Nagle przerwał karierę
Najnowsze
Donald Trump
Donald Trump chce rozdawać pieniądze. "To trochę jak magiczne drzewo"
BIZNES
Friedrich Merz
Kanclerz Niemiec wywołał oburzenie. Wypowiedź "niefortunna i arogancka"
Świat
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Interwencja w domu, dwóch policjantów i strażak ranni
Rzeszów
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Wyrok dla "gangu przebierańców". Podawali się za służby specjalne 
WARSZAWA
37-latek został zatrzymany
Zaatakował kobietę na przystanku. Próbował ją zgwałcić
WARSZAWA
imageTitle
Nowy kontrakt Urbana? "Przekonał mnie"
EUROSPORT
Michał Kot
Oto zwycięzca 14. edycji programu "Top Model"
Kultura i styl
shutterstock_2231783785
Zyski Orlenu w górę
BIZNES
Barbara Nowacka
Willa plus na sprzedaż. Nowacka: złożyłam uzupełnienie zawiadomienia do prokuratury
Polska
Były kierownik schroniska w Kościerzynie prawomocnie skazany za znęcanie się nad zwierzętami(zdjęcie ilustracyjne)
Kopał psa po całym ciele, nie karmił, nie poił
Białystok
Mika, kolej, dywersja
Jest nota o wydanie podejrzewanych o dywersję
Polska
shutterstock_2177693401
Przełom w dializoterapii? "Może to zrobić nawet internista"
Anna Bielecka
wenecja wlochy Palac Dozow Piazza San Marco shutterstock_2364777167
"Eksperyment" z dodatkową opłatą dla turystów. Podano stawki
BIZNES
imageTitle
Puchar Świata w skokach narciarskich na kanałach i platformach Warner Bros. Discovery
Najnowsze
Putin odwiedza szpital w mieście Krasnogorsk w obwodzie moskiewskim. Zdjęcie z 21 sierpnia 2024 roku
Putin: można żyć 150 lat, ale po co?
Świat
Krzysztof Krajewski
Napaść na ambasadora Polski w Rosji
Polska
Zderzenie pociągów w Czechach
Jak doszło do zderzenia pociągów w Czechach. Wstępne ustalenia
Świat
Leszno, 27.08.2015 Wizyta Beaty Szydło, wiceprezesa PiS i kandydatki partii na premiera, w zakładzie przetwórstwa warzyw i owoców "Dawtona" w Lesznie pod Warszawą
Nagle usłyszała o nich cała Polska. "Jesteśmy pod ostrzałem"
Joanna Rubin-Sobolewska
Pieszy zginął na miejscu
Zginął pieszy potrącony przez dwie ciężarówki
Lublin
imageTitle
Jeden rzut, sekundy do końca i szaleństwo
EUROSPORT
Ulewa doprowadziła do częściowego zawalenia się dachu centrum handlowego w Phoenix w Arizonie
Deszcz tak silny, że zawalił się dach centrum handlowego
METEO
Radosław Sikorski
Sikorski o planie dla Ukrainy: jako Europa domagamy się włączenia w te decyzje
Polska
Śmierć kobiety w Janikowie. Zatrzymano jej konkubenta (zdj. ilustracyjne)
Zatrzymali sześciu policjantów, podejrzenie o znęcanie się
Szczecin
Mężczyzna został aresztowany
Nękał wiadomościami i głosówkami, grozi mu wieloletnie więzienie
Rzeszów
protest slowacja 17.11
Pisała kredą antyrządowe hasła na ulicy. Po donosie ukarano kobietę
Świat
Widok na Paryż i Sekwanę, oddzielającą 15. i 16. dzielnicę
Nagle zgasły latarnie. Blackout w Paryżu
BIZNES
imageTitle
Ostatni taki mistrz. Nie żyje legenda biegów
EUROSPORT
zakopane sylwester nowy rok fajerwerki shutterstock_2118566765
Kraków wprowadza całoroczny zakaz odpalania fajerwerków i petard
Kraków
Wypadek na A4 na wysokości Zgorzelca
Wypadek na A4. Samochód dostawczy wbił się w ciężarówkę
Wrocław

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica