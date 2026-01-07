Logo strona główna
Świat

Fałszywe "seksualizowane" zdjęcia. Brytyjczycy żądają interwencji w sprawie Groka

shutterstock_2384730125
Elon Musk zmienił imię w serwisie X
Źródło: Reuters
Brytyjskie władze wzywają platformę X do zmodyfikowała chatbota Grok, który generuje fałszywe, "seksualizowane" zdjęcia i chcą, by zaprzestała ich publikowania. Ministra technologii Liz Kendall nazwała tę funkcję Groka "absolutnie odrażającą".

Brytyjska ministra technologii Liz Kendall zażądała od platformy X natychmiastowego podjęcia kroków mających na celu wyeliminowanie generowania przez chatbota Grok fałszywych "seksualizowanych" zdjęć i publikowania ich. "Nikt nie powinien przeżywać koszmaru polegającego na oglądaniu własnych intymnych deepfake'ów online" - napisała w oświadczeniu ministra.

"Nie możemy i nie będziemy tolerować rozprzestrzeniania tych obraźliwych i poniżających obrazów, których celem są nieproporcjonalnie często kobiety i dziewczęta" - dodała Kendall.

Brytyjskie władze żądają interwencji w sprawie Groka
Brytyjskie władze żądają interwencji w sprawie Groka
Źródło: lilgrapher / Shutterstock.com

Kontrowersje wokół funkcjonalności Groka

Rządy Francji i Indii poinformowały w piątek, że podjęły kroki, by zablokować funkcję Groka zmieniającą zdjęcia osób prywatnych i publicznych, również dzieci, w fotografie osób skąpo ubranych lub całkiem nagich.

Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Grok od Elona Muska "rozbiera" ludzi. "Niekontrolowana AI szaleje"

BIZNES

W lipcu 2025 roku należąca do Muska firma xAI poinformowała, że Pentagon będzie korzystał z chatbota Grok. xAI stworzyła cały zestaw produktów typu Grok AI, przeznaczonych dla administracji USA i nazwanych "Grok dla rządu". Jak poinformowała firma, może je już nabyć "każdy resort, agencja lub biuro rządu federalnego".

Grok wywołał latem skandal, gdy przeprogramowano go w ten sposób, by był "mniej poprawny politycznie". Sprawiło to, że wygenerował antysemickie i wulgarne komentarze, zaczął chwalić Adolfa Hitlera, promować teorie spiskowe na temat Żydów i obrażać polityków, m.in. polskich. Ze szczegółami opisywał też, jak zgwałciłby jednego z użytkowników.

Autorka/Autor: asty/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: lilgrapher / Shutterstock.com

