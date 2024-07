W środę w Dortmundzie piłkarska reprezentacja Anglii wywalczyła awans do finału mistrzostw Europy. W meczu przeciwko Holandii wygrała 2:1, strzelając decydującego gola w 91. minucie. W tym czasie w Waszyngtonie trwał szczyt NATO. Mimo napiętego kalendarza premierzy Wielkiej Brytanii Keir Starmer i Holandii Dick Schoof, obaj sprawujący swoje urzędy od niedawna, znaleźli chwilę, by wspólnie obejrzeć część meczu.

Do sytuacji tej Starmer nawiązał podczas spotkania z Joe Bidenem w Białym Domu. - Postrzegam was (Wielką Brytanię - red.) jako węzeł spajający sojusz transatlantycki. Im bliżej jesteście Europy, tym bardziej jesteście zaangażowani - mówił prezydent USA. - Myślę że to absolutna prawda - odparł Starmer. - A teraz do tego wszystkiego dochodzi finał mistrzostw (Europy - red.) w niedzielę. Oglądałem, zacząłem oglądać mecz z premierem Holandii, ale wyszliśmy, gdy było 1:1 - dodał, na co Biden zareagował uśmiechem. - Czy nadal ze sobą rozmawiacie? - zapytał. - Nie widzieliśmy się od tego czasu, zobaczymy - odpowiedział mu Starmer.