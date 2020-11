W Tigraju, niespokojnym północnym regionie Etiopii, gdzie siły lojalne wobec lokalnej administracji i wojska rządowe toczą zaciekłe starcia, doszło do masakry cywilów. Według Amnesty International zginęły dziesiątki lub nawet setki osób.

"Przerażająca tragedia"

- Potwierdziliśmy masakrę bardzo dużej liczby cywilów, prawdopodobnie robotników, w żaden sposób nie zaangażowanych w trwającą ofensywę wojskową. To przerażająca tragedia, której prawdziwy rozmiar pokaże tylko czas, ponieważ komunikacja w Tigraju pozostaje odcięta - powiedział Deprose Muchena, dyrektor Amnesty International na Afrykę Wschodnią i Południową.

"Guardian" przeanalizował materiały fotograficzne, które wydają się potwierdzać raporty. Przedstawiają one dziesiątki zwłok rozłożonych na łóżkach linowych i ciężarówkach.

Przywódca Tigraju Debretsion Gebremichael, który przewodniczy TPLF, zaprzeczył, by jego siły były zaangażowane w zabójstwa. "To niewiarygodne, to powinno zostać zbadane" - odpowiedział agencji Reuters.