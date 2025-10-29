Logo strona główna
Świat

Kręcili materiał o "zielonych ludzikach". Ekipa BBC zatrzymana

Patrol na granicy estońsko-rosyjskiej
Gość TVN24 BiS Artur Kuczmowski przypomina o incydentach na granicy Estonii z Rosją
Źródło: TVN24 BiS
Dziennikarze BBC zostali zatrzymani przez estońską straż graniczną w związku z naruszeniem przepisów ustawy o granicy państwowej - podały lokalne media. Mieli kręcić materiał o "zielonych ludzikach" przy granicy z Rosją.

Według szefa posterunku straży granicznej w Saatse Reneta Merdikesa dziennikarze BBC, którzy przybyli do wschodniej Estonii, mieli w ubiegły piątek udać się do strefy przygranicznej, by kręcić materiał w asyście strażników. Jednak ekipa filmowa przybyła na miejsce bez uprzedzenia służb dzień wcześniej, "naruszając" tym samym przepisy ustawy o granicy państwowej.

Jedna osoba z grupy została ukarana w związku z popełnionym wykroczeniem - ujawniono we wtorkowym wydaniu lokalnego dziennika Postimees.

Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"
Putin prowokuje kolejnego sąsiada. "Mamy do czynienia z anomaliami"

Tatiana Serwetnyk

Ryzyko prowokacji ze strony Rosji

Saatse (ok. 60 km na wschód od Voru) to niewielki obszar gdzie terytorium Rosji w kształcie buta, który wcina się w terytorium Estonii. 10 października na drodze przecinającej skrawek rosyjskiej ziemi, przez który Estończycy mogą przejeżdżać autem na odcinku ok. 1 km bez zezwolenia, zaobserwowano po rosyjskiej stronie niezidentyfikowaną grupę umundurowanych, uzbrojonych i zamaskowanych mężczyzn. W ocenie estońskich służb nie byli to rosyjscy strażnicy. Ze względu na ryzyko prowokacji, estońska straż graniczna i policja zamknęła przejście i przejazd.

Rząd Kristena Michala zdecydował następnie, że transgraniczna droga pozostanie zamknięta do czasu wybudowania obwodnicy omijającej ten kontrowersyjny obszar. Ministrowie zalecili także, że ze względu na "interes bezpieczeństwa narodowego" urzędnicy mają odstąpić od blokującej realizację projektu oceny oddziaływania na środowisko. Na tym obszarze odkryto chronione gatunki roślin i inne zasoby przyrodnicze.

Zgodnie z wcześniejszym harmonogramem ocena oddziaływania miała zostać ukończona dopiero w sierpniu 2026 r., zaś sama droga w latach 2027-2028 r. W związku z przyspieszeniem procedur ma być gotowa jesienią 2026 r.

Aktualnie punkt graniczny jest ogrodzony siatką. Na drodze rozstawiono betonowe zapory.

Autorka/Autor: kkop/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: VALDA KALNINA/EPA/PAP

EstoniaRosjaStraż Graniczna
