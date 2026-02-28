"Epicka Furia". CNN: może potrwać kilka dni

- W sobotę 28 lutego ministerstwo obrony Izraela podało, że rozpoczęło "prewencyjny" atak na Iran.
- Prezydent Donald Trump ogłosił później "dużą operację militarną USA w Iranie".
- Przywódca Iranu Ajatollah Ali Chamenei został ewakuowany z Teheranu.
- Po ataku irańskie rakiety poleciały w kierunku Izraela.
- W TVN24 i TVN24+ trwa wydanie specjalne. Wszystkie wydarzenia relacjonujemy również w tvn24.pl.
Armia Stanów Zjednoczonych planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi - poinformowała w sobotę telewizja CNN, powołując się na anonimowe źródła.
Z kolei Departament Wojny Stanów Zjednoczonych zamieścił na portalu X lakoniczny wpis o operacji Epicka Furia.
Amerykański atak na Iran
Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą "masową i ciągłą operację", wymierzoną w armię Iranu. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.
W sobotę rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie.
Opracował Michał Malinowski
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH Dostawca: PAP/EPA.