"Epicka Furia". CNN: może potrwać kilka dni

Donald Trump ogłasza "dużą operację militarną" w Iranie

Armia Stanów Zjednoczonych planuje kilkudniowe ataki przeciwko Iranowi - poinformowała w sobotę telewizja CNN, powołując się na anonimowe źródła.

Z kolei Departament Wojny Stanów Zjednoczonych zamieścił na portalu X lakoniczny wpis o operacji Epicka Furia.

Amerykański atak na Iran

Prezydent USA Donald Trump, w nagraniu opublikowanym wkrótce po rozpoczęciu ataków, powiedział, że siły amerykańskie prowadzą "masową i ciągłą operację", wymierzoną w armię Iranu. Wezwał też naród irański do przejęcia władzy w kraju.

Izrael rozpoczyna atak na Iran Źródło: ABEDIN TAHERKENAREH/PAP/EPA

W sobotę rano Izrael i USA przeprowadziły naloty na cele w Iranie. Eksplozje słychać było m.in. w Teheranie, Isfahanie i Komie.

