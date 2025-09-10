"Fantastyczna rozmowa" Macrona z Trumpem. Między innymi o Polsce

Rosyjskie drony nad Polską zestrzelone. Tusk o tym, jak zaczęły się nocne wydarzenia Źródło: TVN24

Francuski prezydent napisał na X, że odbył "fantastyczną rozmowę telefoniczną" ze swoim amerykańskim odpowiednikiem.

"Omówiliśmy niepokojący rozwój wydarzeń w rosyjskiej agresywnej wojnie przeciwko Ukrainę, zwłaszcza po naruszeniu przestrzeni powietrznej Polski przez rosyjskie drony. Wyraziliśmy również zaniepokojenie sytuacją na Bliskim Wschodzie po izraelskich atakach na Katar" - przekazał Macron.

Podkreślił, że "ścisła współpraca między Europejczykami i Amerykanami jest kluczowa na każdym z tych frontów".

"Razem możemy wnieść decydujący wkład w pokój i bezpieczeństwo" - dodał Macron.

Wcześniejsza rozmowa Macrona z Tuskiem

Wcześniej francuski prezydent przekazał, że rozmawiał z Donaldem Tuskiem i Markiem Rutte.

"Rozmawiałem właśnie z premierem Polski i sekretarzem generalnym NATO po wtargnięciu kilku rosyjskich dronów do polskiej przestrzeni powietrznej. Te wtargnięcia są niedopuszczalne i stanowią kolejny dowód na eskalację działań Rosji" - napisał Marcon.

Francuski prezydent zapewnił, że potwierdził pełne poparcie Francji dla Polski i podkreślił gotowość Paryża do dalszego wspierania idei wzmocnienia polskiej obrony powietrznej i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO.

Rosyjskie drony zestrzelone nad Polską

W nocy z wtorku na środę polskie Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych powiadomiło, że w trakcie nocnego ataku Rosji na Ukrainę polska przestrzeń powietrzna została wielokrotnie naruszona przez drony. W celu zapewnienia bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej dowódca operacyjny RSZ uruchomił wszystkie niezbędne procedury.

Później premier Donald Tusk informował, że naszą przestrzeń powietrzną naruszono 19 razy. Do środowego wieczora służbom udało się odnaleźć 15 dronów.

