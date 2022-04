Macron odpowiedział na krytykę Morawieckiego: ingeruje w kampanię wyborczą, wspiera Le Pen

Premier Morawiecki na konferencji prasowej w poniedziałek krytykował "niektórych liderów państw europejskich" za "grę na zwłokę, lawirowanie, kręcenie" w sprawie odpowiedzi na rosyjską agresję. - Panie prezydencie Macron, ile razy negocjował pan z Putinem, co pan osiągnął? Czy powstrzymał pan którekolwiek z tych działań, które miały miejsce? Ze zbrodniarzami się nie negocjuje, zbrodniarzy trzeba zwalczać. Z Hitlerem nikt nie negocjował. Negocjowalibyście z Hitlerem, ze Stalinem, z Pol Potem? - mówił, zwracając się do prezydenta Francji Emmanuela Macrona. Francuski prezydent od początku rosyjskiej inwazji kilkukrotnie rozmawiał telefonicznie z Władmirem Putinem.

Macron: Morawiecki ingeruje we francuską kampanię wyborczą

W środę wieczorem Macron udzielił wywiadu stacji TF1, w którym odniósł się do słów Morawieckiego. - Ta wypowiedź była bezpodstawna i skandaliczna, ale mnie nie zaskoczyła. Mateusz Morawiecki, sam wspierany przez skrajnie prawicową partię, ingeruje we francuską kampanię wyborczą - powiedział. Macron dodał, że Morawiecki wspiera jego kontrkandydatkę Marine Le Pen, z którą kilkukrotnie się spotykał.

Francuski prezydent mówił, że z Putinem rozmawiał już od początku swojej kadencji, by "uniknąć wojny i tworzyć nową architekturę pokoju w Europie". - Nigdy nie byłem naiwny, w przeciwieństwie do innych. Nigdy nie byłem jego wspólnikiem, w przeciwieństwie do innych - dodał.