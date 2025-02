Mowa o zdjęciach z inauguracji Donalda Trumpa , gdzie Musk stoi w otoczeniu innych miliarderów, oraz o kadrach ze zdalnego występu miliardera na wiecu skrajnie prawicowej Alternatywy dla Niemiec . - Zobaczyłem te zdjęcia i pomyślałem sobie, że demokracja to nie siła bogatych, to lepsze życie dla wielu - mówi na nagraniu Habeck. W dalszej części spotu namawia on wyborców do "pokazania technologicznym oligarchom, gdzie ich miejsce" i walki o demokrację oraz "prawdziwą wolność słowa".

Elon Musk obraża Roberta Habecka. Nie po raz pierwszy

Na spot kandydata Zielonych jako pierwsza zareagowała Naomi Seibt. Popularna prawicowa influencerka wyśmiała wezwanie Habecka do walki o "wolność słowa" i zarzuciła mu "zniesławienie" Elona Muska. Miliarder odpowiedział później na jej post, pisząc: "wow, co za k**as z tego gościa" ("Wow, what a dick this guy is!"). Wulgarna wypowiedź właściciela X w ciągu niecałych 24 godzin została wyświetlona przez ponad 27 milionów użytkowników platformy.