Wojciech Konończuk: Putin cały czas ma nadzieję, że tę wojnę wygra

Wojciech Konończuk z Ośrodka Studiów Wschodnich komentował w TVN24 najnowszą fazę rosyjskiej agresji przeciwko Ukrainie. - Myślę, że przedsmak tego, co czeka społeczeństwo ukraińskie, co czeka Ukrainę w następnych tygodniach, czy nawet dniach, obserwujemy od wczoraj - przestrzegł analityk.

W poniedziałkowym rosyjskim zmasowanym ataku rakietowym na ponad 20 miejscowości na Ukrainie zginęło co najmniej 19 osób, a 105 zostało rannych. Doszło do poważnych zniszczeń ukraińskiej infrastruktury energetycznej i wiele regionów Ukrainy zostało pozbawionych elektryczności i wody.

- Kolejnym ważnym elementem, który trzeba brać pod uwagę, jest zmiana na stanowisku głównodowodzącego wojsk rosyjskich na Ukrainie, którym kilka dni temu został generał Surowikin , który znany jest z prowadzenia wojny, nie licząc się kompletnie z kosztami ofiar cywilnych - dodał. - Myślę, że przedsmak tego, co czeka społeczeństwo ukraińskie, co czeka Ukrainę w następnych tygodniach, czy nawet dniach, obserwujemy od wczoraj - przestrzegł analityk.

Czy Rosjanie mają świadomość działań rosyjskiej armii?

Konończuk mówił też o rosyjskim odbiorze najnowszych ataków. - Większość społeczeństwa ma wiedzę na temat tego, co się dzieję. Także dlatego, że od wczoraj w mediach propagandowych, kremlowskich te ataki na miasta ukraińskie są pokazywane na zasadzie "zobaczcie, co zrobiliśmy" - stwierdził ekspert. Ukazywane są jako odpowiedź na "akt terrorystyczny", za jaki Rosjanie uważają zniszczenie mostu Krymskiego.

Frustracja w otoczeniu Putina

- Rosjanie uważają, że to jest coś, co może złamać społeczeństwo ukraińskie. Powiem od razu, że oni są w błędzie, bo to nie tyle złamie opór ukraiński, co sprawi, że ten opór jeszcze bardziej wzrośnie - ocenił.