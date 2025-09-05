Logo strona główna
Świat

Egipt wysłał 40 tysięcy żołnierzy na Synaj. "Przygotowuje się do ochrony terytorium"

pap_20231031_1U5
Runął wieżowiec. Izraelski atak w mieście Gaza
Źródło: Reuters
Egipt obawia się, że planowany przez Izrael szturm na Gazę może wywołać masowy exodus Palestyńczyków do Północnego Synaju. Dlatego rozmieścił na półwyspie wzdłuż granicy ze Strefą Gazy 40 tysięcy żołnierzy.

Te działania, podjęte z rozkazu prezydenta Egiptu Abdela Fataha el-Sisiego, oznaczają, że siły egipskie w tym regionie są obecnie dwukrotnie wyższe, niż pozwala na to limit przyjęty w podpisanym z Izraelem traktacie o demilitaryzacji Synaju z 1979 roku.

Jest to również wyraźny sygnał wysłany Izraelowi, że Egipt sprzeciwia się jakimkolwiek naruszeniom granic i odrzuca propozycje rozwiązania kryzysu humanitarnego w Gazie poprzez przesiedlenie Palestyńczyków na jego terytorium.

Egipt "przygotowuje się do ochrony swojego terytorium"

Władze w Kairze, wysyłając żołnierzy do teoretycznie zdemilitaryzowanej strefy, tłumaczyły, że porozumienie z 1979 roku nigdy nie zakładało, że w regionie dojdzie do katastrofy humanitarnej i realizacji planów przymusowego przesiedlenia milionów Palestyńczyków na Synaj. Ale, co podkreślił Kair, nie oznacza to, że Egipt przygotowuje się do wojny z Izraelem - on "przygotowuje się jedynie do ochrony swojego terytorium".

Jednak według portalu MiddleEastEye, Egipt nie tylko rozmieścił w północnym regionie Synaju do 40 tysięcy żołnierzy, w tym siły specjalne, ale także znaczne siły pancerne i systemy obrony przeciwlotniczej.

- Scenariusz, w którym Gaza zostanie wyludniona, a jej mieszkańcy zmuszeni do ucieczki do Egiptu, doprowadzi do silnej presji na rząd egipski ze strony jego własnej ludności, czego prawdopodobną konsekwencją będzie destabilizacja Egiptu - uznała Kristin Ronzi, analityczka ds. Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej w firmie RANE, zajmującej się analizą ryzyka. Próby przedostania się Palestyńczyków na Synaj groziłyby gwałtownymi starciami z egipskimi siłami bezpieczeństwa. Taki scenariusz mógłby oznaczać poważne wstrząsy w tym północnoafrykańskim kraju.

Jednak według izraelskiego nadawcy publicznego Kan 11 ta decyzja Kairu "była koordynowana z armią izraelską i izraelskim kierownictwem politycznym, zgodnie z aneksem wojskowym porozumienia z 1979 roku".

pc

Autorka/Autor: js/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: KHALED ELFIQI/PAP

TAGI:
EgiptStrefa GazyIzraelAutonomia PalestyńskauchodźcyKonflikty wojskowe Izraela
Chicago USA ludzie ulica tłum przechodnie
Pierwsza taka sytuacja od czasu COVID-19
BIZNES

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica