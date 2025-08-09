Wypadek w Egipcie. Ambasada: ranni Polacy trafili do szpitala

Marsa Alam to popularny kierunek turystyczny Źródło: TVN24

Egipski portal Khabarmena poinformował, że do kolizji z udziałem trzech samochodów doszło na trasie między miejscowościami Marsa Alam a Al-Kusajr nad Morzem Czerwonym, na południe od popularnej wśród polskich turystów Hurghady. Według portalu rannych w wypadku zostało 16 osób, w tym 10 turystów z Polski i Niemiec. Wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani.

Serwis dla polskich turystów hurghada24.pl podał, że do wypadku doszło w czwartek na drodze biegnącej wzdłuż wybrzeża. Zgodnie z ustaleniami tego portalu poszkodowani obywatele Polski to osoby w wieku 12-41 lat, należące do jednej rodziny. Mają obecnie przebywać w szpitalu w Al-Kusajr i klinice w Port Ghalib.

