Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Wypadek w Egipcie. Ambasada: ranni Polacy trafili do szpitala

morze egipt mars alam
Marsa Alam to popularny kierunek turystyczny
Źródło: TVN24
Obywatele Polski uczestniczyli w wypadku, do którego doszło w Egipcie - przekazała w sobotę ambasada RP w Kairze. Zostali przewiezieni do szpitali. Wcześniej w mediach pojawiły się doniesienia o wypadku, w którym miała uczestniczyć czteroosobowa rodzina z Polski.

Egipski portal Khabarmena poinformował, że do kolizji z udziałem trzech samochodów doszło na trasie między miejscowościami Marsa Alam a Al-Kusajr nad Morzem Czerwonym, na południe od popularnej wśród polskich turystów Hurghady. Według portalu rannych w wypadku zostało 16 osób, w tym 10 turystów z Polski i Niemiec. Wszyscy poszkodowani zostali hospitalizowani.

Serwis dla polskich turystów hurghada24.pl podał, że do wypadku doszło w czwartek na drodze biegnącej wzdłuż wybrzeża. Zgodnie z ustaleniami tego portalu poszkodowani obywatele Polski to osoby w wieku 12-41 lat, należące do jednej rodziny. Mają obecnie przebywać w szpitalu w Al-Kusajr i klinice w Port Ghalib.

CZYTAJ TEŻ: Śledztwo po śmierci Polaków na wycieczce w Egipcie

Autorka/Autor: js/ads

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Patryk Kosmider/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Egipt
Czytaj także:
Szachy są dyscypliną o ogromnych tradycjach
Turniej szachowy sztucznych inteligencji. Zaskoczenie w finale
BIZNES
Kierująca autobusem ukarana za pluszowego jamnika
Kara za pluszowego jamnika w autobusie. Jeździ z nim od sześciu lat
Katarzyna Kędra
Pożar stajni z końmi w miejscowości Kępa Oborska (zdj. ilustracyjne)
Nocny wybuch w mieszkaniu. "Reakcja chemiczna nieznanych substancji"
Poznań
lotnisko podrozny shutterstock_2332599155
Urlopowy plan runął. Nie zawsze ty za to zapłacisz
Wypadek w miejscowości Popielawy (woj. łódzkie)
Tragiczny wypadek. Jeden kierowca był pijany, drugi nie przeżył
Łódź
imageTitle
Tour de Pologne amatorów, a między nimi gwiazda światowego formatu
EUROSPORT
Auto uderzyło w drzewo i zapaliło się
Kierowca uderzył w drzewo, auto spłonęło. Nie żyje 42-latek
Łódź
Pożar w pobliżu Wezuwiusza
Pożar na zboczach Wezuwiusza. Dym widoczny jest z Neapolu
METEO
Biały Dom
Trump zaprosił Nawrockiego do Białego Domu
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: Nie damy Rosji nagród. Nie podarujemy ziemi okupantowi
Świat
Użytkownik tego "roweru" został ukarany mandatem
Sądzili, że jadą rowerami. Mylili się
WARSZAWA
imageTitle
"Mamy talent, jakiego może zazdrościć nam świat"
EUROSPORT
imageTitle
Była Albania, będzie Bułgaria. Nowy kraj na trasie Giro d'Italia
EUROSPORT
apteka-004226
Butelki po piwie w aptekach? To możliwe
BIZNES
Władimir Putin
"Niepokojące" doniesienia o zarysach porozumienia
Świat
imageTitle
Donczić nie pomógł. Rywale Polaków przegrali w sparingu
EUROSPORT
Maja Słodzińska to skoczkini wzwyż i modelka, półfinalistka programu Top Model
Skoczkini i modelka. Z bólu nie mogła spać, z trudem chodziła
Rafał Kazimierczak
Pełnia
Taka była Pełnia Księżyca Jesiotrów
METEO
imageTitle
Majchrzak nie zawodzi. Jest w półfinale
EUROSPORT
Donald Trump i Władimir Putin w 2017 roku
To "jedna z najdziwniejszych relacji we współczesnej dyplomacji"
Świat
Trąba wodna
Trąba wodna wirowała w pobliżu słynnego bulwaru
METEO
Strzelanina w Atlancie w USA
Druga strzelanina w ciągu tygodnia. Policjant i napastnik nie żyją
Świat
Matcha latte
Zielona, spieniona i viralowa. Skąd wziął się boom na matchę?
Antonina Długosińska
Dym po izraelskim nalocie w północnej części Strefy Gazy
Międzynarodowy sprzeciw wobec planów Izraela. Ministrowie potępiają i apelują
Świat
Hulajnogi
Elektryczne hulajnogi pod lupą policji. "Działania, które nie wzięły się znikąd"
Putin, Trump
Trump chciał się spotkać gdzie indziej, Kreml się nie zgodził. Kulisy
Świat
imageTitle
Znany bramkarz zmienił klub. Złe wiadomości dla reprezentanta Polski
EUROSPORT
Upał, gorąco, słońce
Uwaga na skwar. W mocy żółte alarmy
METEO
imageTitle
Przed kolarzami królewski etap. "Trzeba być piekielnie mocnym"
EUROSPORT
Prezydent Azerbejdżanu Ilhan Alijew i premier Armenii Nikol Paszynian podpisali w obecności Donalda Trumpa deklarację pokojową
Podpisali deklarację pokojową w Białym Domu. Chcą Nobla dla Trumpa
Świat
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica