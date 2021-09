Dziennikarz CNN w dawnym więzieniu w bazie Bagram w Afganistanie

Kajdanki i klatki w opustoszałym więzieniu

Latami przetrzymywano w tym więzieniu więźniów z Bliskiego Wschodu, którzy, jak mówią talibowie, byli bici i torturowani. Departament obrony twierdzi, że ukarał żołnierzy, którzy byli sprawcami przemocy. - Gdy pytam talibów, czy chcą za to zemsty, odpowiadają: "zmusiliśmy Amerykanów do wyjazdu z Afganistanu, to nasza zemsta". Ale inny z talibów dodaje: to nie oznacza, że wam to zapomnimy - relacjonował reporter CNN.