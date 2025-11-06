Logo strona główna
Świat

Dyrektor firmy farmaceutycznej zemdlał w Gabinecie Owalnym

GettyImages-2245355778
Dyrektor firmy farmaceutycznej zemdlał w Gabinecie Owalnym
Źródło: Reuters
Dyrektor do spraw opieki zdrowotnej w firmie farmaceutycznej Novo Nordisk Gordon Findlay zemdlał w Gabinecie Owalnym w czasie wystąpienia na temat leków na odchudzanie.

Wydarzenie, podczas którego prezentowano leki na odchudzanie, zostało przerwane i służba Białego Domu nakazała dziennikarzom opuszczenie pomieszczenia. Sytuacji w Gabinecie Owalnym przyglądali się między innymi prezydent Donald Trump i sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy.

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt potwierdziła później, że przedstawiciel jednej z firm zemdlał, ale spodziewa się, że wróci do zdrowia. - Podczas ogłoszenia w Gabinecie Owalnym klauzuli najwyższego uprzywilejowania przedstawiciel jednej z firm zemdlał - powiedziała Leavitt.

"Dział medyczny Białego Domu szybko podjął działania i mężczyzna czuje się dobrze. Konferencja prasowa zostanie wznowiona" - powiadomiono w komunikacie.

Interwencja Kennedy'ego

W czwartek prezydent Donald Trump ogłosił podpisanie umowy z firmami Eli Lilly i Novo Nordisk, które umożliwią sprzedaż Amerykanom niektórych ich leków na odchudzanie za około 150 dolarów miesięcznie.

W czasie spotkania w Białym Domu przemawiało wiele osób. Przedstawiciel firmy Novo Nordisk Gordon Findlay zemdlał, gdy przed mikrofonem był prezes Eli Lilly, David Ricks.

Dyrektor firmy farmaceutycznej zemdlał w Gabinecie Owalnym
Dyrektor firmy farmaceutycznej zemdlał w Gabinecie Owalnym
Źródło: Andrew Harnik/Getty Images

Zastępca rzecznika prasowego Białego Domu przekazał, że sekretarz zdrowia Robert F. Kennedy widząc zdarzenie, opuścił salę, aby wezwać pomoc medyczną.

Konferencja prasowa została potem wznowiona.

pc

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: ABC

Źródło zdjęcia głównego: Andrew Harnik/Getty Images

Biały DomUSARobert F. KennedyDonald Trump
